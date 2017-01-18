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〈南部〉潮州春節市集抽攤位 場外轉賣忙

2017-01-18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮公所舉辦的春節市集人氣超夯，看準市集四天能湧入二十萬遊客，潮州鎮公所昨天進行攤位出租抽籤，四百多個攤位吸引逾兩千人登記，還有人看準「攤位」商機，中籤後在場外轉賣，一轉手價格立刻翻五倍。

潮州春節市集分成「特區攤位」與「一般攤位」，特區攤位以競標方式出租，今年最高價以十五萬五千零一元得標，一般攤位每個四千元登記，由於中籤率僅有兩成，吸引民眾搶標。

民眾在場外圍成小圈圈，看著攤位標號圖，搶購剛從場內出爐的中標標單，兜售中籤攤位的人臉上掛著滿意笑容，數著手上大把鈔票，每個四千元的攤位，場外價格從五千元起跳，「好一點的位置就可以賣到兩萬以上」，知情民眾也透露，參與抽籤的人，約有七成為了轉賣。

鎮公所指出，過去曾發生攤商在場外高價買下攤位，不料收益未如預期而有糾紛，除了在報名表上寫明「活動攤位不得轉售，如因轉售所致民、刑事相關法律責任，一律由訂約人自負」，也奉勸民眾不要私下轉售，避免發生糾紛。

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  • 潮州春節市集攤位抽籤，場外轉售場面熱絡。（記者邱芷柔攝）

    潮州春節市集攤位抽籤，場外轉售場面熱絡。（記者邱芷柔攝）

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