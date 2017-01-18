| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉海巡救援壓壞漁船 船長無奈

2017-01-18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東琉球籍漁船「滿新群」號日前於距鵝鑾鼻四百五十八海里的菲律賓海域作業，船上兩名印尼漁工大打出手，一人眼眶流血昏迷待醫，海巡署屏東艦趕抵後採緊靠救援，玻纖材質的漁船殼破裂，漁船只能提早回台感嘆「自己裹牛屎！」。

「滿」船長陳國豐還原，一月十日發生漁工持刀鬥毆，受傷漁工逐漸失去意識，他向漁業電台求援海巡，屏東艦約在卅小時後抵達。

「再撐下去船就要被壓沉了！」陳國豐無奈指出，在屏東艦航行期間就請求以小艇救援，當時風浪不大，屏東艦卻不放小艇，採繫繩同向緊靠方式救援，千噸級的屏東艦不斷斜靠撞擊僅七十三噸的「滿」船，他擔憂再撞擊連漁船都要沉。

陳國豐說，漁船左船弦從頭到尾都被屏東艦的鐵殼磨損有進水危險，只好提早返港，如今至少一個月無法出海，要花多少錢維修也還未知，等待新漁工及維修成本都要自己負擔。

海巡署南機隊則回應，據氣象局資料當時為五、六級風、浪高五公尺，救生艇下放有危險，肯定艦長當機立斷搶救傷者的作為，海面千變萬化，尊重第一線的判斷。

廣告
  • 滿新群號漁船出海作業時發生漁工鬥毆受傷，屏東艦前往救援時壓壞漁船，船長陳國豐嘆損失龐大。（記者陳彥廷攝）

    滿新群號漁船出海作業時發生漁工鬥毆受傷，屏東艦前往救援時壓壞漁船，船長陳國豐嘆損失龐大。（記者陳彥廷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
提高兩成運量 春節疏運26日啟動

今年農曆春節連假六天，高雄市區監理所將於一月廿六日啟動高屏地區春節疏運，協調國道客運業者因應一例一休，租用五十八輛遊覽車參與疏運，至少加開三…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：〈南部〉海巡救援壓壞漁船 船長無奈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.