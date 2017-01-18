〈南部〉海巡救援壓壞漁船 船長無奈

2017-01-18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東琉球籍漁船「滿新群」號日前於距鵝鑾鼻四百五十八海里的菲律賓海域作業，船上兩名印尼漁工大打出手，一人眼眶流血昏迷待醫，海巡署屏東艦趕抵後採緊靠救援，玻纖材質的漁船殼破裂，漁船只能提早回台感嘆「自己裹牛屎！」。

「滿」船長陳國豐還原，一月十日發生漁工持刀鬥毆，受傷漁工逐漸失去意識，他向漁業電台求援海巡，屏東艦約在卅小時後抵達。

「再撐下去船就要被壓沉了！」陳國豐無奈指出，在屏東艦航行期間就請求以小艇救援，當時風浪不大，屏東艦卻不放小艇，採繫繩同向緊靠方式救援，千噸級的屏東艦不斷斜靠撞擊僅七十三噸的「滿」船，他擔憂再撞擊連漁船都要沉。

陳國豐說，漁船左船弦從頭到尾都被屏東艦的鐵殼磨損有進水危險，只好提早返港，如今至少一個月無法出海，要花多少錢維修也還未知，等待新漁工及維修成本都要自己負擔。

海巡署南機隊則回應，據氣象局資料當時為五、六級風、浪高五公尺，救生艇下放有危險，肯定艦長當機立斷搶救傷者的作為，海面千變萬化，尊重第一線的判斷。