〈南部〉台灣首個3D文物資料庫 史前館啟用

2017-01-18

〔記者張存薇／台東報導〕想體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）不用到大都會區，台灣史前文化博物館也能玩得到！台灣第一個３Ｄ文物資料館昨天啟用，民眾除可利用網路線上使用，也可透過行動裝置下載App，到史前館內尋寶，任意角度欣賞古文物！

籌畫一年 80件皆全彩模型

史前館長張善楠指出，國內雖有很多３Ｄ資料庫，但以文物為掃描主體的，史前館是第一個，其他單位也有文物資料庫，但均未做到３Ｄ呈現，史前館經過一年籌畫，展現３Ｄ文物資料庫初步成果。

這個３Ｄ資料庫以典藏考古文物３Ｄ模型為主，所有３Ｄ模型皆由史前館３Ｄ作業人員對真實考古文物進行３Ｄ掃描作業完成，為全彩模型。

研究典藏組研究助理葉長庚表示，目前資料庫中已有八十件考古文物，包括廿五件陶質標本、十件玉質標本、四十二件石質標本、一件骨質標本與兩件其他類別標本，民眾進入網站，即可從文物時代、類別與出土遺址類別中搜尋想看的文物，並直接於網頁上瀏覽３Ｄ模型，從任意角度觀看考古文物。

下載App 全角度賞文物

除了３Ｄ數位典藏，民眾也可透過行動裝置下載App，即可進行AR（擴增實境）觀賞，館內有十個體驗點，比如民眾可以把手機對準體驗區，就可以發現考古遺址「文化層」下方的史前工具，民眾也可利用特殊的Cardboard眼鏡觀賞VR（虛擬實境）。

史前館３Ｄ資料庫網站為http://3d.nmp.gov.tw。