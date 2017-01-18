〈南部〉震災重建、南鐵地下化達一階段前 賴清德：會續留台南
前天在日本受訪時強調
〔記者洪瑞琴／台南報導〕市長賴清德赴日本感謝各界對台南地震的援助，十六日在東京記者俱樂部受訪時強調，「地震重建與台南鐵路地下化的動工，在還沒有一個階段之前，我會繼續留在台南」，市府預計於下週舉行震災週年重建進度說明會，屆時賴清德的未來政治之路，恐會再引起各界關注。
市府將辦重建進度說明會
就鐵路地下化進度，將分四個標案發包，其中仁德段已於去年十二月底發包，預定今年三月中旬舉行正式動土典禮；另外，南鐵專案照顧住宅目前已蓋到十五層樓，預計今年九月完工，拆遷戶就可入住。地下化工程若一切順利的話，全線在民國一一○年完工。
南鐵仁德段將於3月中動工
副市長吳宗榮表示，配合交通部鐵改局作業，南鐵案逐步進行，仁德段順利發包後，接著用地協議價購，預計下半年會報中央辦理徵收；他也直言，當初賴市長找他接任副手，就是希望克服萬難、排解紛爭，讓南鐵案早日動工，不要把問題留給下一任市長，其堅持的信念，可見一斑。
維冠大樓已成立都更委員會
地震嚴重受創的永康維冠四棟大樓，其中維冠金龍大樓，依住戶意願採議價異地購屋及都更重建雙軌併行，有意願原地重建的土地所有權人，市府已協助成立都市更新委員會，並進行建築物規劃設計中。東區大智里生產市場及歸仁區幸福大樓重建部分，由不動產開發公會分別捐款五百萬及三百五十萬元工程補助，都發局協助成立更新會及重建會，且已進行建築物規劃設計中。
不過，幸福大樓面積屬性較特殊，加上重建意願不同，原地上七層、十四戶，興建者一戶持有土地及建物比例過半，加上已無重建意願，間接影響其他急需重建剩餘戶的重建期程，市府積極協調整合，若有必要，不排除議價收購。
中西區文和街住宅重建進度最快，共有十三戶，預計一月廿日取得使用執照，農曆年前完工。
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標題：〈南部〉震災重建、南鐵地下化達一階段前 賴清德：會續留台南
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