〈南部〉初選全民調 傳有綠將暗通藍營

2017-01-18

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應民進黨內初選全民調機制，傳出有綠營立委陣營私下與藍營接觸？國民黨高市黨部表示沒聽說，且認為這種模式並不適宜；民進黨高市黨部評估類似接觸恐難避免，會注意有無被刻意操控的情形。

綠營五立委陳其邁、管碧玲、林岱樺、趙天麟、劉世芳，被外界視為下屆高雄市長熱門人選，五位除持續走訪基層，最近更陸續放置大型看板強打知名度。

地方傳聞五立委當中，疑似有人開始跟藍營支持者接觸？主要考量黨內初選機制為全民調，屆時民調範圍勢必涵蓋部分藍營基層；另種說法是藍營也想透過全民調，挑出一位「合適」的對手。

藍營︰沒聽說也不適宜

國民黨高市黨部主委黃柏霖表示，目前並未聽聞相關說法，且這種模式也不太適宜，國民黨未來會有自己的市長人選，且不應該干擾他黨事務。

高市議會國民黨團總召曾俊傑則指出，並沒聽說綠營立委與藍營基層接觸，且國民黨內現在也有選舉（黨主席），自家人應該先關心自家選舉才對。

綠營︰私交接觸難避免

民進黨高市黨部主委黃彥毓評估，因為黨內初選採全民調，參與者需設法爭取各層面的支持，期間可能會遇到藍營主持的社團、或屬於藍營的里鄰長，參與者與這些對象或許也有私交，類似接觸很難避免。

黃彥毓認為，雖然無法避免與藍營支持者接觸，但會注意選情有無被刻意操控的情況。