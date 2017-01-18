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〈南部〉內埔、竹田、高樹、萬丹農會改選最競爭 檢警調防賄

2017-01-18

〔記者李立法／屏東報導〕基層農會選舉將於春節過後登場，已經完成登記參選的農會總幹事及會員代表候選人，選前忙著固樁拉票，派系介入甚深的內埔、竹田、高樹及萬丹鄉農會改選，競爭最為激烈，屏東檢警調緊盯選情，嚴防賄選情事。

農會代表選舉將於二月十九日進行，接著進行理監事選舉與聘任總幹事，因會員代表選區小，加上接近年關，親朋好友間容易產生賄選，屏東縣歷屆農會選舉幾乎都有不少選民因收賄被查獲送辦，農會選舉買票、賣票都屬犯罪行為，依農會法可處三年以下徒刑。

地方派系色彩濃厚

屏東縣二十四家農會經完成相關參選登記作業後，地方派系色彩濃厚的萬丹、竹田、內埔及高樹鄉等四家農會，被視為今年農會改選的「一級戰區」，競爭最為激烈，九如、長治、崁頂鄉農會當權派及在野派也是動作頻頻，龍頭屏東縣農會則是西線無戰事。

春節查賄 加強佈線

屏東地檢署檢察長林錦村與主任檢察官陳韻如等人，昨天前往各警分局了解轄區農會選情，為防止候選人利用年節期間賄選，檢方已協調屏東縣調查站及屏東縣警局加強佈線偵防，並鼓勵民眾踴躍檢舉拿獎金。

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  • 屏東地檢署緊盯廿四家農會選情，並鼓勵民眾踴躍檢舉賄選拿獎金。（記者李立法攝）

    屏東地檢署緊盯廿四家農會選情，並鼓勵民眾踴躍檢舉賄選拿獎金。（記者李立法攝）

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