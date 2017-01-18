〈台北都會〉忠孝橋引道、台北西站拆除後…春節疏運 學者樂觀 客運怕塞

2017-01-18

台北轉運站部分路線將站外下車

〔記者陳紜甄／台北報導〕忠孝橋引道、國光客運台北西站相繼拆除後，今年春節台北車站及轉運站湧進大批返鄉人潮，將「測驗」是否影響交通打結及旅客通行；由於台北轉運站部分路線將實施站外下車，交通局規劃義交於中華路、忠孝西路與市民大道指揮交通，確保車流順暢。此外，松山火車站、捷運三重站、板橋客運站等三處春節期間將新增台北往返羅東的客運，紓解人流。

有交通學者表示，忠孝橋引道尚未拆除時，忠孝西路、館前路擠滿車輛，造成交通壅塞；忠孝橋引道拆除後，可分散車流至中華路、塔城街等路段，可以預見春節前夕，台北車站前的交通變順暢。

不過，國光客運持不同看法，指春節台北轉運站的客運頻繁進出，將造成市民大道一段與高架橋塞車，國光客運也「戒慎恐懼」；但「首都塞車是必然的」，避免交通惡化與加強疏導是重要課題。

為舒緩轉運站人流，北區監理所規劃，松山火車站、捷運三重站與板橋客運站，分別由首都客運、國光客運、葛瑪蘭客運增加往返宜蘭羅東的客運路線，並於春節增闢路線。

捷運視人潮 調整春節列車班距

此外，台北捷運春節連續六天假期，從一月廿七日（除夕）至二月一日（初五），視人潮情形，調整班距列車，紓解返鄉人潮。至於兒童新樂園、貓空纜車與台北小巨蛋冰上樂園，一月廿七日除夕當天，皆暫停營運，一月廿八日起開始營運。

計程車提早從一月廿三日凌晨零時至二月一日晚間十二時，雙北實施春節加成收費廿元，直接依表收費，如在晚間十一時至翌日清晨六時上車，則屬夜間加成、加收四十元。