〈台北都會〉賞花新選 杜鵑、向日葵搖曳

2017-01-18

〔記者何世昌／台北報導〕近期櫻花花況不佳民眾不必失望，北市府今年提供賞花新選擇，首度與國立台灣大學攜手舉辦「台北杜鵑花季」，五十萬株杜鵑花將怒放，此外，陽明山的「西洋杜鵑」已搶先盛開；彩虹河濱公園則種植逾千坪黃澄澄的向日葵花，花期預計至二月中。

杜鵑花節 50萬株將怒放

台大杜鵑花節始於一九九七年，校方趁每年三月杜鵑花盛開之際，舉辦學系博覽會、社團聯展，讓各地高中生認識台大；由於杜鵑花是「台北市市花」，北市府與台大今年特別攜手擴大辦理杜鵑花節。

工務局公園處表示，已在台大周邊補植六萬株粉色的平戶杜鵑，北市現計有五十萬株杜鵑花，預計三月全面盛開；其中，陽明山的「西洋杜鵑」，因品種差異，現已綻放，民眾可趁春節上山搶先目睹。

彩虹河濱公園 黃澄澄

今年除了首度舉辦「台北杜鵑花季」，工務局水利處也首次在彩虹河濱公園內湖側種植向日葵花田，金黃色花朵現已陸續綻放，開成一片金黃色花海，花期可望持續至二月中。

水利處表示，這片向日葵花海，面積逾千坪，約有八個標準籃球場大，民眾只要從麥帥二橋往橋下眺望，就可看到黃澄澄的花海，相當壯觀吸睛，不僅成為北市花海新景點，也成為基隆河岸最美的風景。