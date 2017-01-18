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〈台北都會〉《台北過好年系列》不見「櫻」姿 陽明山花季延後

2017-01-18

〔記者何世昌／台北報導〕以往農曆春節適逢櫻花季，但今年受到暖冬及農曆年提早影響，櫻花花況不如預期，最快預計二月十日起陸續開花，民眾若想趁春節連假賞櫻，恐會撲空。

延至二月十日 目前僅一成綻放

台北市公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，陽明山約有兩千兩百株櫻花，但受到暖冬影響、冷氣團也不給力，目前僅一成櫻花綻放，多集中在平菁街四十二巷；其餘櫻花預計二月初才會陸續開花，因此陽明山花季也延至二月十日。

首度推賞夜櫻 與情人浪漫一下

值得一提的是，今年花季首度安排「賞夜櫻」。往年北投復興三路是全北市唯一的「賞夜櫻」景點，但因人潮過多導致今年北投取消活動；不過，宋馥華說，由於活動深受歡迎，陽明山花季特別納入「賞夜櫻」，預計二月十四日西洋情人節至二月十九日傍晚五時至晚間九時，在陽明公園噴水池設置投射燈，邀請情侶在粉嫩的昭和櫻下，許下浪漫誓言。

除陽明山，北市步道沿途也栽植櫻花林，但同樣受到氣候影響而花況不佳，僅上清宮步道口、碧山巖步道開花。大地處表示，北投區有全市密度最高的櫻花林，民眾搭乘捷運至新北投站轉搭公車小六至「清天宮站」下車，步行五分鐘可達上清宮步道口，並接往永春寮步道，可沿途欣賞吉野櫻、山櫻花及八重櫻。

大地處指出，內湖區「碧山巖步道」則有山櫻花、八重櫻及吉野櫻的身影，緋紅櫻花及紫色的白石湖吊橋相互輝映。

另外，自來水園區過去也是賞櫻熱點，但台北自來水事業處說，由於花期大亂，去年底已提前開花，春節將不再開花。

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  • 圖為往年陽明山花季櫻花正盛開畫面。（資料照／記者何世昌攝）

    圖為往年陽明山花季櫻花正盛開畫面。（資料照／記者何世昌攝）

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