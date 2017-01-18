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〈台北都會〉魚貨大街 週五起「俗俗賣」

2017-01-18

〔記者葉冠妤／新北報導〕近來萬物驚漲，連年菜也跟著漲價，全國漁會將於本週五起在三重示範魚市舉辦一連三天的魚貨大街，主打平價好魚，市價近千元的大尾白鯧魚，每尾只賣六百六十元，平常一尾要五、六百元的石斑魚，三尾只要九百元，民眾趁著年前不但搶「鱻」機，還可兼顧荷包。

全國漁會總幹事林啟滄表示，為了舒緩年節海鮮年貨將大幅上漲的情況，全國漁會自民國九十九年起，已經連續八年推出北台灣最大的魚貨大街。

他說，像是今年大尾白鯧魚價格逼近千元，魚貨大街推出每人限購一尾、每尾六百六十元，台灣之光的石斑魚則是一千元可帶回三尾，還有得找錢；金鯧市價一尾一百五十到兩百元，這裡一百元就買得到。

此外，國產台灣鯛買一送一限量供應，其他像是金目鱸、七星鱸魚、花枝、黃金鯧、午仔魚、紅魚、虱目魚等市價要兩百到三百元以上鮮魚，也統統只賣一百元；貢寮區漁會也共襄盛舉加碼推出年前生鮮貢寮鮑的促銷好康。

林啟滄說，魚貨大街從週五至週日、早上八點到下午舉辦，民眾還可追溯水產品來源，能吃健康又省錢。

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  • 全國漁會將於本週五起在三重示範魚市舉辦一連三天的魚貨大街，主打平價好魚。（記者葉冠妤攝）

    全國漁會將於本週五起在三重示範魚市舉辦一連三天的魚貨大街，主打平價好魚。（記者葉冠妤攝）

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