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〈台北都會〉2次大難不死 遭囚輪機長拍微電影

2017-01-18

〔記者俞肇福／基隆報導〕遭索馬利亞海盜囚禁近五年的輪機長沈瑞章，有感於捕魚生涯兩次死裡逃生，日前在一貫道道親見證下，決心餘生吃素，感謝上蒼給他重生與家人團圓的機會；沈瑞章更在高岡屋海苔董事長贊助下，拍了三分卅三秒微電影短片，感謝台灣幫助他的貴人。

沈瑞章一家人將於今天早上十點出席崇右技術學院的「台灣，好久不見」微電影記者會，藉記者會，表達對台灣人民的感謝。

沈瑞章說，他離開台灣一六七二個日子，當飛機降落到桃園機場那一刻，內心百感交集，能夠回來台灣跟妻女團聚，要感謝台灣許多不認識的貴人幫助。

沈瑞章回到台灣，常到基隆城隍廟上香謝神，湊巧遇到一位楊老太太（高岡屋董事長），楊老太太佩服他「要走大家一起走，不願拋下中國船員」的義氣，出資贊助他拍微電影，希望傳達台灣人善良、重情理講義氣精神。

沈瑞章說，卅幾年前他遇到船難，大難不死，這次又遇到海盜挾持，在善心人士捐款贊助下獲救；他想藉由影片，謝謝台灣及許許多多不認識的人。

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  • 捕魚生涯兩次死裡逃生，沈瑞章到基隆城隍廟參拜謝恩，獲得貴人高岡屋海苔董事長金援拍微電影。（記者俞肇福攝）

    捕魚生涯兩次死裡逃生，沈瑞章到基隆城隍廟參拜謝恩，獲得貴人高岡屋海苔董事長金援拍微電影。（記者俞肇福攝）

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