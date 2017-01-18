〈台北都會〉連7年捐款 「無名氏」再捐2千萬
2017-01-18
中小企業老闆 共捐一億三千萬元
〔記者賴筱桐／新北報導〕一例一休造成企業人事成本增加，卻澆不熄企業主愛心！
新北市一位中小企業老闆，在春節前以「無名氏」名義捐贈兩千萬元給市府，這是「無名氏」連續第七年捐款，累計善款一億三千萬元，僅留下短短一百多字聲明稿，強調關懷弱勢是一場「愛心接力的馬拉松」，希望略盡棉薄之力，為弱勢者帶來些許溫暖，讓愛源源不絕。
市長朱立倫昨在市政會議表示，他的一位民間友人，日前再度以支票匯款兩千萬元給市府，這位「無名氏」認同市府施政理念，持續七年愛心，一本初衷，堅持不曝光身分，善行令人感動。
「無名氏」提到，關懷弱勢是一場愛心接力的馬拉松，須由政府與民間輪流交棒，朱市長與團隊率先跑了前幾棒，包含老人友善共餐、幸福保衛站、老人及身障居家服務等政策，都是創新有效的計畫，感謝市府辛勤付出與努力，期許這股善的力量引領大家向上提升，讓台灣社會更幸福美好，「請繼續延續下去」。
社會局指出，「無名氏」一百年首度捐款一千萬元，用在最需要的弱勢民眾身上，例如高風險等弱勢家庭就學支持方案、罕見疾病補助，一○一年起每年兩千萬元捐款，用於高齡照顧存本專案、溫馨團圓年菜、職業達人新北行善團、幸福閱讀、行動顧齒計畫等。
堅持不曝光 市府感謝狀發不出去
「無名氏」年年捐款，社會局每年印發感謝狀和收據，七年來，始終無法轉交到「無名氏」手中，成了發不出去的感謝狀。
朱立倫說，市府運用「無名氏」歷年的善款，共辦理廿八項服務方案，幫助超過廿四萬人次弱勢家庭。今年的兩千萬元，將運用在長照2.0方案、新北動健康、惜時分享網等政策，讓愛持續散播。
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