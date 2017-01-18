〈台北都會〉蘭州、斯文里整宅都更 林欽榮︰不得已將強拆

2017-01-18

〔記者鍾泓良／台北報導〕大同區蘭州、斯文里整宅屋齡五十四年，將由北市府實施公辦都更。副市長林欽榮昨率台北市都市計畫委員現勘，他說，過去民辦都更行政作業時間要八年，他盼同意比例最高的斯文里第三期年底就拿到建照，接下來一年推動一個更新單元、四年啟動整區都更；若最後一哩路還有不同意戶，為了大家權益及安居樂業，「勢不得已一定強拆到底！」

前副市長張金鶚不苟同

但前副市長張金鶚受訪時不苟同林欽榮言論，指都更牽涉人民財產權，政府應提出實質權利變換，與居民協調談判，經嚴謹程序才考慮強拆；該處權變迄今未出爐，所謂同意比例也只是都更意願調查，市府只提未來模型就談強拆，是本末倒置、違反程序正義。若不同意比例超過十％，政府沒有辦法強拆。

林欽榮認為，該處的環境窳陋已影響公共安全，政府應趕快協助，必要時會動用強拆。他補充，強拆不是好事，應有好的社會溝通，但也點出大家很難想像該處存在首都台北，「我們要大力快走。」

蘭州、斯文里四塊更新基地中，斯文里三期同意比例已達七成；但北市府所公布的同意比例偏向於公辦都更意向調查、民眾對公辦都更支持度，並非「都市更新條例」第廿二條所規範的都更同意比例。

都委會委員現場提問，斯文里三期仍有三成未同意，是否會影響都更推動？林欽榮解釋，公辦都更不受「都市更新條例」第廿二條同意比例限制，「進場就是公共工程」；但市府仍要求要達到三分之二的同意比例才能推都更，呼籲居民要互相自主、通過同意比例門檻。