〈台北都會〉內科沉陷調查 集中文湖線高架段
四大成因 沉陷減為每年一公分
〔記者何世昌／台北報導〕內湖科技園區原為基隆河沖積地，經兩次截彎取直後，產生部分新生地，歷經廿餘年，但當地民眾屢反映部分路段連年下陷；市府去年委請顧問公司監測，發現沉陷集中在文湖線高架範圍（內湖路一段），沉陷速率自每年二到三公分，減為每年一公分，不排除可能是早年捷運基樁的回填作業所造成。
郝市府執政末期，親民黨市議員黃珊珊發現，瑞光路下陷情況特別明顯，ＴＶＢＳ大樓前方道路兩側高低差曾多達九公分。郝市府安排簡易會勘證實下陷，初判是截彎取直回填地的地質尚不穩定，仍處「壓密沉陷」階段，但因未曾做地質監測，尚不了解具體成因。
柯市府上台後，技師公會、台科大教授建議針對內科做通盤地質調查。工務局新工處去年編列三年連續性預算、共四百五十萬元的監測費，由富國技術工程公司得標，將分三年製作期初、期中及期末報告。
新工處維護科長陳炳麟表示，顧問公司在內湖科技園區及文湖線沿線範圍設置兩支水壓計、四支層別計，及四處水位觀測井，並據此去年起算連續三年觀測內科的下陷速度。
據了解，本月完成核定的初期報告顯示，沉陷區域集中在內湖路一段，意即位置在捷運文湖線高架橋沿線，但沉陷速率已自每年二到三公分，降為每年一公分。
報告初步分析沉陷原因有四，一、回填層分佈不均，影響下方沖積層壓密速率，導致地表地坪、道路等設施損壞。二、內科龐大車潮，長期加載加劇上述情況。三、內科建築基地或其他工程局部或區域抽水所致。四、台北捷運文湖線基礎回填作業，導致內湖路一段基樁與基樁之間的沉陷情況更明顯。
新工處推測，沉陷速度下降，是地質趨穩所致；但北市府尚無改善解方，需待明、後年的期中、期末報告出爐後，才能提出因應作為。
不過，台北市結構技師公會理事長婁光銘表示，道路下方毫無支撐，會受到沉陷影響而壞損；但建案開發前，會針對量體及地下室開挖深度，針對承載量、鄰房影響，藉由樁基、筏式基礎或地質改良等方式規劃合適基礎，因此不受下陷影響，民眾毋需擔心。
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標題：〈台北都會〉內科沉陷調查 集中文湖線高架段
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