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〈台北都會〉基隆愛四路夜市 週五起24小時不收攤

2017-01-18

〔記者俞肇福／基隆報導〕農曆春節採購年貨逐漸進入高峰，基隆愛四路夜市將從廿日凌晨零時開始，展開十七天廿四小時不收攤；民眾關心的計程車春節收費，將從廿三日凌晨零時到二月一日廿四時止。

基隆市沒有年貨大街，為方便市民採買年貨，愛四路夜市將從廿日凌晨起全天營業，一直到二月五日（初九）晚上十二點結束，總共十七天，二月六日恢復正常。

此外，為方便民眾到果菜批發市場採購年貨，廿五日推出年貨專車。公車處長陳新埤說，從廿五到廿七日（除夕夜），早上八時至中午十二時，每小時一班；行駛路線為公車總站到二信循環站經孝二路、成功市場到果菜市場，再從果菜市場折返，走安樂路到成功市場、仁愛市場，再走愛三路到二信循環站回公車總站。

為加強春節垃圾清運，廿到廿六日除了例行清運時間外，每天下午一點加開垃圾車；除夕當天，垃圾清運從下午一點到六點，六點後停收垃圾到初三，初四（卅一日）恢復收垃圾，停收期間可將垃圾丟置全市十七處定點垃圾車。

另，基隆市政府精心設計雞年春聯及紅包準備送給市民，市長林右昌表示，十六萬份「福佑利豐」春聯將透過區公所發送給全市家戶，三萬份一元紅包，近期在各項活動親自送給市民，祝福大家幸福平安過好年。

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  • 農曆春節採購年貨逐漸進入高峰，愛四路夜市將從廿日凌晨零時開始，展開十七天廿四小時不收攤。（記者俞肇福攝）

    農曆春節採購年貨逐漸進入高峰，愛四路夜市將從廿日凌晨零時開始，展開十七天廿四小時不收攤。（記者俞肇福攝）

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