〈台北都會〉〈今年底前只接300戶〉三鶯污水接管 挨批效率低
水資中心4月完工 效能未發揮
〔記者張安蕎／新北報導〕三鶯地區大部分住戶未設置污水管線，生活廢水直接排入河中，造成污染、飄散異味，新北市府去年興建「三鶯水資源回收中心」，預計四月完工，但到年底只能完成三鶯地區三百戶污水接管，每天處理約兩百噸廢水；處理容量每天可達兩萬八千噸污水的水資中心，要六年後才達到最大效能，議員批評接管效率如此低，根本是把三鶯住戶當次等公民。
污水下水道是公共衛生品質的衡量標準，新北市接管率雖突破六成，但管線集中在三重、蘆洲等地，三鶯區約有七萬戶，其中三峽區因為北大特區規劃設計污水下水道，整體接管率達四成五，鶯歌則掛蛋，為加強環境衛生，市府斥資逾十二億打造的三鶯水資中心快完工了，但住戶污水管埋設卻沒到位，估計今年每天僅有兩百噸污水可處理，要到民國一一二年，才完成約三萬三千六百戶的接管，且須調撥管線引入現有的北大特區廢水，才能讓兩萬八千噸的處理效能完全發揮。
市府：完成主幹管 效率將提升
民進黨議員林銘仁指出，其他行政區污水下水道都已經步上軌道，三鶯區的接管工程卻在朱立倫任期剩下不到兩年才開始進展，這種接管效率，根本將這裡的市民當作次等公民。
水利局污水下水道計畫科長余明松表示，污水設備建置有先後順序，水資中心要先完工，才能開始接管，預計一○七年底就可完成三鶯區主要幹管，屆時接管效率就會大幅提升，在經費及人力有限的條件下，其他行政區因人口密集度高，早在民國八○年代就開始推動污水設備，因而接管率較高。
至於何時可完成三鶯區七萬戶的污水接管？余明松表示，一一二年後，會依實際人口及需求評估是否展開三鶯水資中心第二期工程增埋管線，讓污水處理量提升到五萬六千噸，但污水下水道施工常面臨管線遷移、私地抗爭、違章建築等問題，偏遠地區也因施工困難，未列入納管範圍，因此「不可能讓全區百分之百納管」。
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