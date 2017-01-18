〈北部〉雪隧可變換車道？ 高公局：6月前分曉

2017-01-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕雪隧假日必塞，春節連假將至，塞車恐成夢魘，宜蘭縣各界曾提出開放隧道內變換車道、加收入城費等建議，縣議員蔡文益再度建議調撥車道因應，立委陳歐珀要求高公局成立專責小組，釐清塞車原因進行解決；高公局回應，初步評估，開放隧道內變換車道較為可行，不過還要經專業單位研究，六月前會有結果，春節不會開放。

解決雪隧塞車，宜蘭縣長林聰賢曾提出變換車道、放寬速限，議長陳文昌提議收入城費，陳歐珀也曾提出調撥車道等建議；春節將至，塞車問題再浮出檯面引發討論，縣議員蔡文益重提調撥車道，他說，雪隧通常是單一方向塞車，假日北上塞車，可以在南下調撥一個北上車道因應，反之亦然，專家曾評估可紓解三十到五十％車流。

但在隧道內，一個南下、一個北上車道，恐怕會有安全疑慮，蔡文益認為，雪隧不能變換車道，只要妥善規劃，應不會有安全問題；不過，頭城鎮長曹乾舜說，調撥車道有安全疑慮，應盡速打通從石城到福隆的快速道路，紓解國道車潮，才符合民眾期待。

陳歐珀指出，對於雪隧塞車，地方提出很多建議，高公局應組成專案小組釐清塞車原因並設法解決，交通部也應盡快啟動北宜直鐵興建，才能紓解雪隧車流。

高速公路局頭城工務段表示，高公局一直在想辦法解決雪隧塞車，包括規劃大客車專用道、高乘載管制、匝道儀控及主線儀控等，但雪隧容量有限，車流量多，塞車無法避免，高公局已委託專業單位研究解決方案。

對於調撥車道，頭城工務段指出，因具危險性，可行性真的不高，反而是變換車道較為可行，開放變換車道主要目的是為了閃避龜速車，降低車輛通過雪隧時間，危險性相對較調撥車道等方案低，將蒐集國內外資料，並請專家學者進行風險研究與評估，預計上半年就會有結果。