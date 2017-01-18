| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉雪隧可變換車道？ 高公局：6月前分曉

2017-01-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕雪隧假日必塞，春節連假將至，塞車恐成夢魘，宜蘭縣各界曾提出開放隧道內變換車道、加收入城費等建議，縣議員蔡文益再度建議調撥車道因應，立委陳歐珀要求高公局成立專責小組，釐清塞車原因進行解決；高公局回應，初步評估，開放隧道內變換車道較為可行，不過還要經專業單位研究，六月前會有結果，春節不會開放。

解決雪隧塞車，宜蘭縣長林聰賢曾提出變換車道、放寬速限，議長陳文昌提議收入城費，陳歐珀也曾提出調撥車道等建議；春節將至，塞車問題再浮出檯面引發討論，縣議員蔡文益重提調撥車道，他說，雪隧通常是單一方向塞車，假日北上塞車，可以在南下調撥一個北上車道因應，反之亦然，專家曾評估可紓解三十到五十％車流。

但在隧道內，一個南下、一個北上車道，恐怕會有安全疑慮，蔡文益認為，雪隧不能變換車道，只要妥善規劃，應不會有安全問題；不過，頭城鎮長曹乾舜說，調撥車道有安全疑慮，應盡速打通從石城到福隆的快速道路，紓解國道車潮，才符合民眾期待。

陳歐珀指出，對於雪隧塞車，地方提出很多建議，高公局應組成專案小組釐清塞車原因並設法解決，交通部也應盡快啟動北宜直鐵興建，才能紓解雪隧車流。

高速公路局頭城工務段表示，高公局一直在想辦法解決雪隧塞車，包括規劃大客車專用道、高乘載管制、匝道儀控及主線儀控等，但雪隧容量有限，車流量多，塞車無法避免，高公局已委託專業單位研究解決方案。

對於調撥車道，頭城工務段指出，因具危險性，可行性真的不高，反而是變換車道較為可行，開放變換車道主要目的是為了閃避龜速車，降低車輛通過雪隧時間，危險性相對較調撥車道等方案低，將蒐集國內外資料，並請專家學者進行風險研究與評估，預計上半年就會有結果。

廣告
  • 雪隧假日必塞，高公局研議開放變換車道。（記者林敬倫攝）

    雪隧假日必塞，高公局研議開放變換車道。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
高麗菜價崩盤 市府協調農會收購

高麗菜價格崩盤，讓復興區菜農苦不堪言，市府農業局表示，將協調桃園果菜市場與各區農會啟動採購機制，避免菜賤傷農。復興區高山高麗菜過去因品質佳，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：〈北部〉雪隧可變換車道？ 高公局：6月前分曉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.