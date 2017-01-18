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〈北部〉苗栗慢城十大好等路 出爐

2017-01-18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義、南庄鄉於去年雙雙獲得國際慢城認證，苗縣府為行銷慢城觀光旅遊，推出「苗栗慢城十大好等路」網路票選，兩地共有卅一件特色商品選拔，結果出爐，縣府昨天頒獎。縣長徐耀昌希望建立慢城好等路品牌形象，強化苗栗縣休閒旅遊魅力，帶動觀光產業和經濟發展。

十大好等路的食品類有七件，為桐花戀人「手工麻糬」、「麻糬冰淇淋」，世奇藝術蛋糕「木頭餅」，江記花蜜「桂花釀．玫瑰花釀組」，藝欣茶坊「六爺酸柑茶」，南庄傳奇農產行「傳奇桂花釀」、亭仔腳土產店「客家擂茶」；非食品類三件，有風喬文創「跳躍的音符」、鴨箱寶「台灣珍禽書籤」、亭仔腳土產店「桂花護膚滋養霜」。

縣府工商發展處長黃智群說，「苗栗慢城十大好等路」網路票選，於去年底經過專家評審及為期十七天的網路票選，官網總拜訪人次達四十三萬人次，實際有效投票數達十六萬四千人，獲選商品是品質保證。

徐耀昌昨天偕縣議員潘秋榮、三義鄉長徐文達及南庄鄉長賴盛為等人共同頒發獎牌給獲獎店家與文創業者。他表示，去年率縣府團隊及旅遊、文創業者到香港、北京、上海辦理旅遊及農特產品推介，並藉此將苗栗慢城推向國際舞台，獲得熱烈回響，未來結合十大好等路一起行銷，盼吸引更多人到苗栗慢食、慢活、慢遊，體驗慢城魅力。

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  • 苗縣府為行銷慢城觀光旅遊，推出「苗栗慢城十大好等路」網路票選，兩地共有31件特色商品選拔，結果出爐，縣府昨天頒獎。（記者彭健禮攝）

    苗縣府為行銷慢城觀光旅遊，推出「苗栗慢城十大好等路」網路票選，兩地共有31件特色商品選拔，結果出爐，縣府昨天頒獎。（記者彭健禮攝）

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