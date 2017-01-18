〈北部〉竹市春節路邊停車 暫停收費

2017-01-18

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府春節期間將推出多項便民服務，包括路邊停車格暫停收費、規劃祈福接駁專車、免費大型家具清運預約及結婚登記預約等。

初一至初五 推祈福接駁車

市府交通處長倪茂榮說，春節期間路邊停車格暫停收費，並規劃「春節祈福」接駁專車，從一月廿八日到二月一日（初一到初五），路線為新竹火車站↓新光三越↓巨城購物↓二二八公園、府後停車場↓城隍廟↓李克承故居、大遠百↓火車站，每天上午十點半到晚上九點，每十五分鐘一班。

市長林智堅也邀請市民與外地遊客，利用YouBike「騎」福走春，遍遊新竹市巷弄，尋找秘密景點及美食。 民眾可利用YouBike搭配火車，進行「雙鐵微旅行」，暢遊新竹市。

新竹市環保局長江盛任說，為便利市民大掃除處理大型家具，可利用538-8406專線，預約清運服務。

此外，大年初一到初四停收垃圾，除夕及初五則依星期一收運路線原下午改早上收、晚上改下午收，採沿線收集，機動調度方式，初六起全面恢復正常清運。

而新人如果希望結婚日期在春節期間，可在一月廿四日到廿六日，備妥兩人的身分證、戶口名簿、兩年內兩吋照片各一張及結婚書約等文件到戶政事務所完成預先登記結婚生效日；如要在假期中結婚當天到戶政事務所登記，最遲一月廿四日下午五點前完成預約。