〈北部〉假日角板山賞梅 有免費接駁車

2017-01-18

〔記者邱奕統／桃園報導〕角板山行館園區為北台灣最大的梅園，園內種植兩百餘棵梅花，目前正值花季期間，桃園市風景區管理處表示，角板山梅花花期約至二十二日，為避免假日塞車，市府在大溪遊客中心、慈湖遊客中心、角板山行館園區等處都規劃有免費接駁車，可多加利用。

風管處表示，接駁車往返處都是停車場，大溪遊客中心旁有經國紀念館停車場，接駁車約一小時一班；慈湖遊客中心停車場，接駁車同樣一小時一班；角板山行館園區有自治公園停車場、上台地停車場、仁愛停車場及介壽國中停車場，接駁車約四十分鐘一班，將巡迴三民圓環、台七線、中正路、仁愛停車場等。