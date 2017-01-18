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〈北部〉高麗菜價崩盤 市府協調農會收購

2017-01-18

〔記者邱奕統、李容萍／綜合報導〕高麗菜價格崩盤，讓復興區菜農苦不堪言，市府農業局表示，將協調桃園果菜市場與各區農會啟動採購機制，避免菜賤傷農。

復興區高山高麗菜過去因品質佳，每台斤價格約廿五元，一顆平均約兩台斤可賣到五十元；但近期菜價持續下跌，有民眾反映，上週末在角板山一帶，甚至還可看到三顆高麗菜一百元的情形，換算下來一顆才卅三元，直呼便宜。

為避免菜賤傷農，農業局與桃園果菜市場、各區農會溝通後，將啟動收購機制，以一顆約五十元價格大量採購高麗菜，再轉贈給全市弱勢團體等，協助銷售復興區高麗菜。

議員結合企業 認購一萬顆

另外，市議員楊朝偉結合企業認購一萬顆拉拉山高麗菜，昨捐給大溪區長長教養院、仁友之家、庭芳教養院、嘉惠教養院四家社福機構與僑愛、田心國小加菜，田心國小中央廚房還提供大溪、仁善、永福國小的營養午餐；呼籲民眾多吃盛產的高麗菜，幫助菜農度過難關。

楊朝偉表示，在地農產品需要在地人支持，能在寒冬幫忙弱勢機構，讓更多人吃到當季盛產的高山高麗菜，又能幫助菜農，可說是一舉數得。

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  • 議員楊朝偉（左二）結合企業認購一萬顆拉拉山高麗菜。 （記者李容萍攝）

    議員楊朝偉（左二）結合企業認購一萬顆拉拉山高麗菜。 （記者李容萍攝）

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高麗菜價崩盤 市府協調農會收購

高麗菜價格崩盤，讓復興區菜農苦不堪言，市府農業局表示，將協調桃園果菜市場與各區農會啟動採購機制，避免菜賤傷農。復興區高山高麗菜過去因品質佳，…

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