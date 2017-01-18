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〈北部〉法拍馬匹、草泥馬 全被買走

2017-01-18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政執行署桃園分署與桃園地檢署昨於「富國法拍市」舉行聯合拍賣，最受矚目的拍賣品為三匹馬及一隻俗稱「草泥馬」的羊駝。考量馬兒、羊駝情緒容易受到影響，桃園分署讓替代役男穿上馬偶裝登上拍賣台替代，結果馬匹、羊駝全數拍出，其中一匹混血馬以十萬八千元賣出，羊駝以五萬九千元成交。

桃園分署表示，三匹馬及一隻羊駝都是龍潭區「格藍地馬術中心」所有，業主因大環境不佳影響經營，積欠多年房屋稅、前員工勞健保費等，被執行官查扣混血馬、兩匹寵物馬及一隻羊駝等五十多件動產拍賣，所得用以清償欠稅與欠費，也為馬匹及羊駝找到新家；桃園分署先前曾拍賣骨灰罈等，可說什麼都賣、什麼都不奇怪。

昨天拍賣會吸引大批民眾從各地前來搶標，最後混血馬以十萬八千元拍出，兩匹寵物馬分別以五萬三千元、六萬元拍出，羊駝則以五萬九千元成交。桃園分署表示，這是桃園首次有活體馬匹與羊駝進行拍賣且成功賣出。

拍得混血馬的郭小姐來自宜蘭，她說，自己在宜蘭有馬場，已飼育有四匹馬，得標的馬兒價格十分划算，帶回家的第一件事，就是要先把馬養胖一點。

昨天拍賣會另有汽車執行拍賣，總拍價達一四一萬五六五三元；另有變賣區以各式生活用品為主，賣出價款共卅九萬八八五三元。

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  • 行政執行署桃園分署與桃園地檢署昨於「富國法拍市」舉行聯合拍賣，最受矚目的拍賣品為三匹馬及一隻俗稱「草泥馬」的羊駝，吸引民眾搶拍。 （記者鄭淑婷攝）

    行政執行署桃園分署與桃園地檢署昨於「富國法拍市」舉行聯合拍賣，最受矚目的拍賣品為三匹馬及一隻俗稱「草泥馬」的羊駝，吸引民眾搶拍。 （記者鄭淑婷攝）

  • 「草泥馬」羊駝雖以五萬九千元價格拍出，但缺乏照料，瘦巴巴令人不捨。 （記者鄭淑婷攝）

    「草泥馬」羊駝雖以五萬九千元價格拍出，但缺乏照料，瘦巴巴令人不捨。 （記者鄭淑婷攝）

  • 大型混血馬以十萬八千元拍出。 （記者鄭淑婷攝）

    大型混血馬以十萬八千元拍出。 （記者鄭淑婷攝）

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標題：〈北部〉法拍馬匹、草泥馬 全被買走


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