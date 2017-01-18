〈北部〉桃園10大姓氏 陳、黃、林排前3名

2017-01-18

黃比林多 打破陳林滿天下說法

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部「姓氏」統計資料出爐，截至去年六月底止，桃園市人口最多的姓氏為陳姓、二十萬一二一三人，其次是黃姓、十三萬二八二六人，第三名為林姓、十三萬一二七六人。桃園市「陳黃林」排序，打破「陳林滿天下」的說法，而十大姓氏合計人數破百萬，佔桃園總人口數的四十七．九六％。

桃園農田水利會總幹事黃金德表示，早年許多黃姓先民渡海來台在桃園定居，眾多有田有地的子孫如今都還在桃園居住，是黃家人數多的原因；例如新屋、觀音，黃家都是第一大姓，而桃園市除了復興區，其他區黃姓也都是大姓。

黃金德說，來台的黃姓宗族都有完整族譜，各派下系統完整，第一世至第五十世都有輩分的排序，例如「仁、義、禮、智、信」等；前立委黃仁杼就屬「仁」字輩，而他的「金」字輩則是二十二世。他表示，黃家宗親相當團結，長期以來，在桃園政界擁有相當的影響力；以往桃園僅選出六席省議員的時代，黃家就擁有黃木添、黃玉嬌兩席省議員，而在立委改成區域選舉前，黃主文、黃宗源都因黃家力挺而當選，桃園升格前，黃家一度當選五個縣議員。

截至去年六月，桃園市的人口為二一二萬四三三九人，十大姓氏除了陳、黃、林，第四至第十分別是李、張、劉、吳、王、楊、邱；而十大姓氏的人口達一○一萬八七八○人，佔總人口數四十七．九六％。

複姓人口 范姜姓二二九三人最多

桃園市複姓人口數為四三一九人，前五大複姓人數有三七○五人，以范姜姓二二九三人最多，其他依序是歐陽姓七六九人、江謝姓三五七人、張簡姓一六三人、朱陳姓一二三人，范姜姓佔桃園市複姓人口的五十三％。

值得一提的是，全國范姜姓僅四二六七人，桃園市就佔了五十四．一七％，因華人世界中，所有姓范姜者的祖先都來自桃園市新屋區。范姜是少見的複姓，姓氏來源為清初廣東惠州府的范文質，他因被姜姓繼父養大，為感念繼父撫養之恩，成家後將五個兒子全部冠上范姜複姓，其後范姜五兄弟渡台定居新屋，成為世界華人「范姜」起源。