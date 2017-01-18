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〈北部〉宜蘭校務系統當機 師KEY成績全做白工

2017-01-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國中小學用來登錄學生成績的校務行政系統，突然大當機，因適逢學期末，老師發現已登錄的學生成績全不見了，利用假日加班處理變成做白工，引起抱怨；宜蘭縣教師工會要求縣府依合約向廠商求償，縣府回應，廠商處理程序確有瑕疵，將要求檢討改進並扣除維護費。

14日故障未通知 廠商被罵翻

宜縣教師工會會長朱堯麟指出，縣內各國小上週期末考結束，老師們利用假日忙著登錄學生成績，但十四日晚間七點，縣府委外管理的校務行政系統發生故障，廠商完全沒有通知校方，老師在十五日（週日）登錄的成績，隔天資料全部不見了，讓老師做白工，縣府應負起監督責任。

縣府教育處表示，該系統已在十六日早上七點修復，廠商在系統出問題時，處裡程序的確有瑕疵，應該全力維修，而不是為了讓系統快速正常運作進行資料回溯，讓十五日登錄的資料全部遺失，造成教師們困擾，深感抱歉；系統故障後已發出公告並進行說明，未來會檢討究責，依照合約扣除維護費。

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  • 宜蘭縣校務行政系統大當機，老師抱怨輸入學生成績全不見，教育處發公告通知。（記者林敬倫翻攝）

    宜蘭縣校務行政系統大當機，老師抱怨輸入學生成績全不見，教育處發公告通知。（記者林敬倫翻攝）

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