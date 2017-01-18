| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉花蓮完全免試入學 3高中職開607名額

2017-01-18

免試入學名額近4千個

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年花蓮區「適性學習區完全免試入學」及花蓮區「高中職免試入學」，簡章同步於十六日公佈，免試入學名額三八九○人，完全免試入學的三所學校則提供六○七個名額，而完全免試入學剩餘名額將回流至免試入學。

教育部一○六學年首次試辦「適性學習區完全免試入學」，全國共十五所高中職參加，花蓮區有花蓮高農、玉里高中及光復商工三所，由於是「完全免試」，報名及放榜時間會在現行免試入學之前。

不用考國中教育會考就能上高中！但完全免試的「優惠」需對應「適性學習區」，不是所有國中畢業生都能報名。花蓮高農有花崗、國風、自強、宜昌、新城、秀林、美崙、吉安、化仁及私立海星、慈大附中等國中；玉里高中對應瑞穗、富里、三民、玉里、玉東、東里、富北國中等校；報名光復商工需畢業於鳳林、瑞穗、萬榮、光復、富源及南平中學共六校，且重考生不能報名完全免試入學。

簡章及招生名額昨天公佈，玉里高中、光復商工釋出所有科別的九成名額，分別是二六七人、一七○人；花蓮高農僅農場經營、園藝、森林、生物產業機電、資處共五科，共一七○個名額，熱門的食品加工、畜產保健、土木科及餐飲管理科則需報名免試入學。報名時間五月八日至十一日，如報名人數超出招生人數，將啟動「超額比序」，五月十七日上午十一時放榜。

至於免試入學，於國中教育會考後，六月廿八至廿九日報名。

廣告
  • 花蓮高農熱門餐飲管理科，近年招生都額滿，未被教育部納入完全免試試辦計畫。（記者花孟璟攝）

    花蓮高農熱門餐飲管理科，近年招生都額滿，未被教育部納入完全免試試辦計畫。（記者花孟璟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
高麗菜價崩盤 市府協調農會收購

高麗菜價格崩盤，讓復興區菜農苦不堪言，市府農業局表示，將協調桃園果菜市場與各區農會啟動採購機制，避免菜賤傷農。復興區高山高麗菜過去因品質佳，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：〈北部〉花蓮完全免試入學 3高中職開607名額


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.