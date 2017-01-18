〈北部〉花蓮完全免試入學 3高中職開607名額

2017-01-18

免試入學名額近4千個

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年花蓮區「適性學習區完全免試入學」及花蓮區「高中職免試入學」，簡章同步於十六日公佈，免試入學名額三八九○人，完全免試入學的三所學校則提供六○七個名額，而完全免試入學剩餘名額將回流至免試入學。

教育部一○六學年首次試辦「適性學習區完全免試入學」，全國共十五所高中職參加，花蓮區有花蓮高農、玉里高中及光復商工三所，由於是「完全免試」，報名及放榜時間會在現行免試入學之前。

不用考國中教育會考就能上高中！但完全免試的「優惠」需對應「適性學習區」，不是所有國中畢業生都能報名。花蓮高農有花崗、國風、自強、宜昌、新城、秀林、美崙、吉安、化仁及私立海星、慈大附中等國中；玉里高中對應瑞穗、富里、三民、玉里、玉東、東里、富北國中等校；報名光復商工需畢業於鳳林、瑞穗、萬榮、光復、富源及南平中學共六校，且重考生不能報名完全免試入學。

簡章及招生名額昨天公佈，玉里高中、光復商工釋出所有科別的九成名額，分別是二六七人、一七○人；花蓮高農僅農場經營、園藝、森林、生物產業機電、資處共五科，共一七○個名額，熱門的食品加工、畜產保健、土木科及餐飲管理科則需報名免試入學。報名時間五月八日至十一日，如報名人數超出招生人數，將啟動「超額比序」，五月十七日上午十一時放榜。

至於免試入學，於國中教育會考後，六月廿八至廿九日報名。