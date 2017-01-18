〈北部〉悠遊卡贈宜蘭國、高中生 搭公車半價

2017-01-18

2萬8千張免工本費

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國、高中生有福了！台北悠遊卡公司準備兩萬八千張悠遊卡，贈送給縣內國、高中生，儲值並上官網完成記名程序後，持該卡搭乘市區公車及假日幹線暨景點接駁公車，享有五折優惠，搭乘火車等大眾運輸，可享有七五折優惠，持卡也可至縣立圖書館借書。

每張悠遊卡工本費是一百元，兩萬八千張總值兩百八十萬元，悠遊卡公司董事長林向愷說，學生持有卡片，需至公司官網完成學生卡記名程序申辦，除宜蘭縣，在北北基搭乘大眾運輸，也可享有學生優惠，記名卡若不慎遺失，內含的儲值金額可以依規定退還，對持卡人更有保障。

林向愷表示，送宜蘭縣學生悠遊卡，是希望讓青年學子在電子票證使用上，有更積極的體驗，悠遊卡公司會與縣府持續合作，提供宜蘭縣民更便利服務。

悠遊卡公司指出，過卡時，一般悠遊卡會有一聲聲響，學生卡為兩聲，敬老卡為三聲，捷運人員、公車司機等服務單位人員可藉此判斷旅客身分，如查覺有異可要求出示證件。

贈卡儀式昨在縣府辦理，縣長林聰賢指出，縣內市區公車民國一百年十月開辦以來，搭乘人數已達每月十萬人次，悠遊卡公司提供的優惠，能符合學生實際需求，也能提升大眾運輸工具使用率，很感謝悠遊卡公司贈卡，過年前宜縣近三萬名國、高中生就可以拿到悠遊卡當新年禮物。

至於國小部分，林聰賢說，下學期開學後，再針對系統進行整合辦理，希望縣內學生在圖書借閱、上下課門禁管制，也能使用悠遊卡，將持續與悠遊卡公司討論。

林聰賢表示，縣內公車使用悠遊卡後，可以統計消費者使用公車的資訊，對路線進行優化，提升公共運輸品質；悠遊卡公司也允諾，今年十月在宜蘭舉行的全國運動會，將提供給一萬六千名隊職員與參賽選手，每人一張悠遊卡，同樣免工本費。