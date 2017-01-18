〈北部〉廢棄物管道斷 壓死首日上工男
2017-01-18
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南運動公園附近一處大樓建案工地，昨天發生工安意外，卅二歲張姓男工人，遭工地斷裂廢棄物輸送管道壓困在二、三樓層建物外側，消防隊獲報趕至，但大批營建廢棄物壓在張男身上，只能仰賴起重機協助救援，耗費近一小時，張男才被救出送醫，因傷重不治。
警方調查，張男與其他工人站在建築二、三樓外鷹架上排除管道中的垃圾，連接上方四樓的輸送管突然應聲斷裂，張男閃避不及，被裝滿廢棄物及大量水泥塊重壓，瞬間無法呼吸，失去生命跡象。
因覆蓋在張男身上的廢棄物都已凝固，加上夾雜垃圾、泥巴等，且位處二、三樓間，救援困難，只能利用水柱沖刷滌濾，並請起重機協助救援，但張男脫困時已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。意外發生後，工地暫時停工，將由檢警進一步調查釐清事故原因及相關責任。
其他工人說，張男原本在桃園當廚師一年多，不清楚為何又回到苗栗，昨天才第一天上工，卻發生意外，賠了性命。
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