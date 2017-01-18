〈北部〉垃圾減量 竹縣、鄰縣廚餘、廢家具處理互惠
〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣面臨垃圾處理危機，縣府準備利用廚餘廠和巨大家具廠的處理餘裕量，近日與鄰近縣市商談合作互惠方案，為縣內垃圾尋覓去處，也落實垃圾減量及資源回收再利用。
近日將找鄰近縣市商談合作
新竹縣沒有焚化廠，每天產生二百一十公噸垃圾，全數外運新竹市和苗栗縣焚化處理；但去年底，因回運苗縣代焚化垃圾底渣再利用未達預定數量，一度被暫停代燒六十公噸垃圾，導致多個鄉鎮垃圾無去處，全縣累積堆置三千多公噸垃圾。
縣府環保局表示，經協調，苗縣十三日起已恢復代燒，但連同新竹市的焚化量，也只能處理當日產生的垃圾，無法處理堆置垃圾。
新竹縣長邱鏡淳日前在北台區域發展推動委員會首長會議上，呼籲共同處理垃圾問題，應變對策之一是提供廚餘與巨大垃圾的合作互惠方案，他昨天並前往新豐鄉瑞興村的廚餘廠和巨大家具廠現勘。
新豐的廚餘廠和巨大家具廠，於民國九十六年開始運轉，現由環保局委託廠商經營，以處理新竹縣家戶產生的廚餘及廢棄家具為主。
環保局表示，依合約，廚餘廠每日最大處理量可達四十公噸，目前每日處理十五公噸，可提供外縣市廿五公噸餘裕量；家具回收廠每月最大處理量八十公噸，目前月處理六十七公噸，尚有十三公噸餘裕量。
環保局長黃士漢表示，為落實跨縣市合作機制，將提升既有設施效能，以互助互惠方式，請鄰近縣市協助焚化新竹縣的垃圾，竹縣也協助鄰近縣市處理廚餘和巨大家具，共同解決問題，節省行政資源。
環保局說，巨大家具廠處理量近三年大幅增加五十五％，其中只能以人工拆解的彈簧床墊，光一○五年就有四千五百零三床，修繕的回收再利用家具也年賣二百多件。
而廚餘廠因為新竹縣執行垃圾分類、破袋檢查，廚餘回收量近三年提高四十八％，每年回饋二百包肥料，都提供各公所和社區綠美化。
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標題：〈北部〉垃圾減量 竹縣、鄰縣廚餘、廢家具處理互惠
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