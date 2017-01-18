〈北部〉復興嘎色鬧部落 排水系統完工
2017-01-18
〔記者李容萍／復興報導〕復興區奎輝里七鄰嘎色鬧部落易發生土石流，經專家於災後現勘，發現災害主因除了部落上方林班地崩塌造成土石流外，部落舊有溝渠排水系統不良，更是造成嚴重災害主因。市府原住民族行政局進行「Lcing部落排水系統及橋樑改善工程」竣工，市長鄭文燦、復興區長曾志湘等人昨出席落成典禮。
鄭文燦表示，泰雅族語「Lcing」是「蜻蜓」的意思，Lcing部落居民從後山到溪口，再遷至現在的位置，前年因蘇迪勒風災造成土石流，必須暫時撤離。市府以「減災、防災、避災」為目標，採取「不離村、不離鄉」方式，以一千八百萬元進行包括新設雙邊護岸、版橋、護欄、消能池及鋪設新路面等工程；也在部落周邊設置狩獵步道、泰雅箭竹林步道等設施，發展生態旅遊，希望讓部落居民安心在此繼續居住。
鄭文燦說，市府在後山規劃的「巴陵綜合行政中心」即將動工，讓後山地區不再因道路、電力中斷造成通訊中斷，提升綜合救災能力。前年遭風災重創的羅浮里合流部落，經市府展開部落重建計畫，將部落遷村至羅浮地區，原址將改建為「合流部落災害紀念公園」，讓大家記住這段歷史。
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