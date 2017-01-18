| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉復興嘎色鬧部落 排水系統完工

2017-01-18

〔記者李容萍／復興報導〕復興區奎輝里七鄰嘎色鬧部落易發生土石流，經專家於災後現勘，發現災害主因除了部落上方林班地崩塌造成土石流外，部落舊有溝渠排水系統不良，更是造成嚴重災害主因。市府原住民族行政局進行「Lcing部落排水系統及橋樑改善工程」竣工，市長鄭文燦、復興區長曾志湘等人昨出席落成典禮。

鄭文燦表示，泰雅族語「Lcing」是「蜻蜓」的意思，Lcing部落居民從後山到溪口，再遷至現在的位置，前年因蘇迪勒風災造成土石流，必須暫時撤離。市府以「減災、防災、避災」為目標，採取「不離村、不離鄉」方式，以一千八百萬元進行包括新設雙邊護岸、版橋、護欄、消能池及鋪設新路面等工程；也在部落周邊設置狩獵步道、泰雅箭竹林步道等設施，發展生態旅遊，希望讓部落居民安心在此繼續居住。

鄭文燦說，市府在後山規劃的「巴陵綜合行政中心」即將動工，讓後山地區不再因道路、電力中斷造成通訊中斷，提升綜合救災能力。前年遭風災重創的羅浮里合流部落，經市府展開部落重建計畫，將部落遷村至羅浮地區，原址將改建為「合流部落災害紀念公園」，讓大家記住這段歷史。

廣告
  • 復興區奎輝里嘎色鬧部落的排水系統及橋樑改善完工，讓部落居民住得更安心。 （記者李容萍攝）

    復興區奎輝里嘎色鬧部落的排水系統及橋樑改善完工，讓部落居民住得更安心。 （記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
高麗菜價崩盤 市府協調農會收購

高麗菜價格崩盤，讓復興區菜農苦不堪言，市府農業局表示，將協調桃園果菜市場與各區農會啟動採購機制，避免菜賤傷農。復興區高山高麗菜過去因品質佳，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：〈北部〉復興嘎色鬧部落 排水系統完工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.