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〈北部〉平鎮運動中心動土 盼明年10月提前完工

2017-01-18

〔記者李容萍／平鎮報導〕位於平鎮區金星里親子廣場的「平鎮國民運動中心」，昨舉行動土典禮，將興建地上四層、地下一層建築，工程預算四億五千餘萬元、土地成本約六億元，總經費達十億五千萬元。工程原定明年十二月底完工，市長鄭文燦希望施工單位努力於明年國慶日前提早完成，完工後將有六大核心功能及武術教室，結合市民卡提供市民平價體育服務。

市府新建工程處指出，平鎮區人口約廿一萬人，平鎮國民運動中心基地以興安路為界，可區分二區塊，興安路西側為運動中心主體建物，地下一樓為停車空間，可容納六十六輛汽車，規劃六大核心功能及武術教室特色項目，一樓為室內溫水游泳池並附設SPA、烤箱、蒸氣室等，二樓為兒童閱讀區、武術教室等，三樓為體適能中心、韻律舞蹈教室、飛輪教室、健身房等，四樓為桌球場、羽球場等綜合球場空間。

其中，武術教室符合跆拳道、空手道訓練規格，是平鎮國民運動中心的特色項目；興安路東側規劃為停車空間，可提供自行車停車位四十七個、機車停車位六十二個，可滿足運動中心的停車需求。

鄭文燦表示，桃園國民運動中心及南平公園運動中心預計今年八月完工，中壢國民運動中心預計今年十二月底完工，大溪國小多功能運動中心預計明年九月完工，蘆竹國民運動中心正進行規劃設計，八德國民運動中心已向軍方申請撥用營區土地，預計今年二月上網招標。

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  • 圖為平鎮國民運動中心設計模型。 （記者李容萍攝）

    圖為平鎮國民運動中心設計模型。 （記者李容萍攝）

  • 平鎮國民運動中心昨動土，市長鄭文燦（上圖右七）期許提早到明年國慶日前完成。 （記者李容萍攝）

    平鎮國民運動中心昨動土，市長鄭文燦（上圖右七）期許提早到明年國慶日前完成。 （記者李容萍攝）

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