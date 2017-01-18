〈北部〉平鎮運動中心動土 盼明年10月提前完工
2017-01-18
〔記者李容萍／平鎮報導〕位於平鎮區金星里親子廣場的「平鎮國民運動中心」，昨舉行動土典禮，將興建地上四層、地下一層建築，工程預算四億五千餘萬元、土地成本約六億元，總經費達十億五千萬元。工程原定明年十二月底完工，市長鄭文燦希望施工單位努力於明年國慶日前提早完成，完工後將有六大核心功能及武術教室，結合市民卡提供市民平價體育服務。
市府新建工程處指出，平鎮區人口約廿一萬人，平鎮國民運動中心基地以興安路為界，可區分二區塊，興安路西側為運動中心主體建物，地下一樓為停車空間，可容納六十六輛汽車，規劃六大核心功能及武術教室特色項目，一樓為室內溫水游泳池並附設SPA、烤箱、蒸氣室等，二樓為兒童閱讀區、武術教室等，三樓為體適能中心、韻律舞蹈教室、飛輪教室、健身房等，四樓為桌球場、羽球場等綜合球場空間。
其中，武術教室符合跆拳道、空手道訓練規格，是平鎮國民運動中心的特色項目；興安路東側規劃為停車空間，可提供自行車停車位四十七個、機車停車位六十二個，可滿足運動中心的停車需求。
鄭文燦表示，桃園國民運動中心及南平公園運動中心預計今年八月完工，中壢國民運動中心預計今年十二月底完工，大溪國小多功能運動中心預計明年九月完工，蘆竹國民運動中心正進行規劃設計，八德國民運動中心已向軍方申請撥用營區土地，預計今年二月上網招標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
高麗菜價崩盤 市府協調農會收購
高麗菜價格崩盤，讓復興區菜農苦不堪言，市府農業局表示，將協調桃園果菜市場與各區農會啟動採購機制，避免菜賤傷農。復興區高山高麗菜過去因品質佳，…
網友回應
熱門新聞
- 高雄瑞豐夜市遭砸 1人頭破血流送醫
- 泰豐輪胎遷離市區 工變住部分作業未完成
- 山無氣則崩，人無氣則死
- 美國前駐聯合國大使波頓 籲川普政府 重新檢視一中
- 川普即將就任 美股開盤走低
- 郭台銘若選總統 吳敦義：會支持
- 中港澳H7N9疫情升溫 1週驟增100例
- 義大利塔加尼 當選歐洲議會議長
- 文資新法搞半套 放任怪手拆老屋
- 謠傳總統府將對陳抗開槍 刑事局追查散播來源
- 軍公教抗議年改 立委籲「提出你們的版本」
- 日政府開始討論2018年天皇生日退位方案
- 羅時豐粉絲欽點 唱感冒藥歌曲
- SBL放年假 龍頭爐主差了5天
- 國有地蓋湯屋 伊殿園負責人起訴
- 妻被爆帶男人回家過夜 明星議員：哪個男人能忍？
- 砸大錢赴美觀戰 熱血「柯」粉圓夢
- 明星賽初體驗 隊長布拉成箭靶
- 〈家庭診療室〉女友訂婚前出軌 稱想狂野一下
- 安倍旋風訪4國 盼川普勿忘亞太
- 〈聯邦美術新人獎首獎〉鍾騏兆：得獎讓我省思
- 槍擊反對年改民眾 警：謠言已主動偵辦
- 馬國畢還債達人 3年還3千萬
- 政院：漲價餐飲業 僅1家受1例1休影響
- 大陸單車共享用後亂停 市容亂糟糟
- 疑一氧化碳中毒 北市一家4人送醫
- 〈Let’s talk〉彩虹戀人 為愛而婚
- 臉書VR耳機涉抄襲 遊戲商求償20億美元
- 雞啼舞春 到國美館迎吉年
- 川普顧人怨 老婆「衣」籌莫展
- 只因陳為廷拒向國父鞠躬 藍要砍役政署822萬預算
- 【洛杉磯傳真】 王丹／真正的勇氣
- 澳網》謝淑薇次輪 對決最辣球星
- 葛仲珊揪好友廢棄倉庫尬舞
- 監控黑煙 最高可罰百萬
- 自由廣場》〈林保華專欄〉台灣需要克難精神
- 自由廣場》這事，馬英九勝蔡英文！
- 川普推特褒女 tag錯人
- 〈SIHH首日 星光助陣〉桂綸鎂愛看賽車 自虧是漢子
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT moves to cut conscription agency budget for Sun snub
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉平鎮運動中心動土 盼明年10月提前完工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分