〈北部〉桃園圖書館數、藏書量 六都之末

2017-01-18

〔記者陳昀／桃園報導〕國立公共資訊圖書館統計，桃園市圖書館數量、總藏書量與擁書率都是六都之末，市府文化局為此於今年編列五千萬元購書預算，是去年的兩倍，可望增加近二十萬冊書籍，館方也提高借閱冊數上限、開發各分館特色等，近年市民平均擁書率、借閱量都快速成長。

圖書館數新北最多 藏書量北市第一

桃園目前有三十三個圖書館，平均每六．五萬人使用一個圖書館，總藏書量有兩百四十萬冊，市民平均擁書率是一．一冊，各項指標都是六都之末。六都中圖書館數量最多的是新北市的七十八座，總藏書量最多的是台北市，共有七二六萬九七六八冊，平均每人擁書率是二．八三冊，桃園與各項第一名仍有不小差距。

市府今年編五千萬購書 去年兩倍

市立圖書館長蔡志揚表示，桃園因為升格最晚、過去編列的購書經費不足，藏書量才較不足，而升格後人口快速攀升，市民擁書率也追不上，今年文化局已追加一倍預算，將購書經費從兩千五百萬元提高為五千萬元，可望增加近二十萬冊藏書量，這些預算除了購買實體圖書，也會擴大採購電子書，提倡數位閱讀、擴大服務規模。

蔡志揚指出，桃園升格後已逐年提高購書預算，館藏量從一○一年一六六萬七五三九冊，如今已增至兩百四十萬冊，文化局會再爭取經費，儘速趕上其他五都。

市立圖書館圖資管理組長胡心慈補充說，桃園市圖書館各項指標雖然偏低，但館方提高借閱冊數上限、鼓勵各分館經營特色、推動行動書車與各項閱讀推廣活動等，加上借閱證結合市民卡功能，一○二至一○四年，借閱率從每人每年平均一．五四冊，成長到每人每年平均一．七六冊，大幅成長二十四．八％；擁書率也從每人平均○．九冊，成長到每人平均一．一冊，成長十二．二％，成長幅度都是六都最高。

蔡志揚說，圖書館數量、藏書量等，只是閱讀力其中幾項指標，最重要的是市民能真正走進圖書館閱讀，市立圖書館也有「好書交換」書櫃，讓市民可以攜帶二手書前來交換。