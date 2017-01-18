| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉桃園圖書館數、藏書量 六都之末

2017-01-18

〔記者陳昀／桃園報導〕國立公共資訊圖書館統計，桃園市圖書館數量、總藏書量與擁書率都是六都之末，市府文化局為此於今年編列五千萬元購書預算，是去年的兩倍，可望增加近二十萬冊書籍，館方也提高借閱冊數上限、開發各分館特色等，近年市民平均擁書率、借閱量都快速成長。

圖書館數新北最多 藏書量北市第一

桃園目前有三十三個圖書館，平均每六．五萬人使用一個圖書館，總藏書量有兩百四十萬冊，市民平均擁書率是一．一冊，各項指標都是六都之末。六都中圖書館數量最多的是新北市的七十八座，總藏書量最多的是台北市，共有七二六萬九七六八冊，平均每人擁書率是二．八三冊，桃園與各項第一名仍有不小差距。

市府今年編五千萬購書 去年兩倍

市立圖書館長蔡志揚表示，桃園因為升格最晚、過去編列的購書經費不足，藏書量才較不足，而升格後人口快速攀升，市民擁書率也追不上，今年文化局已追加一倍預算，將購書經費從兩千五百萬元提高為五千萬元，可望增加近二十萬冊藏書量，這些預算除了購買實體圖書，也會擴大採購電子書，提倡數位閱讀、擴大服務規模。

蔡志揚指出，桃園升格後已逐年提高購書預算，館藏量從一○一年一六六萬七五三九冊，如今已增至兩百四十萬冊，文化局會再爭取經費，儘速趕上其他五都。

市立圖書館圖資管理組長胡心慈補充說，桃園市圖書館各項指標雖然偏低，但館方提高借閱冊數上限、鼓勵各分館經營特色、推動行動書車與各項閱讀推廣活動等，加上借閱證結合市民卡功能，一○二至一○四年，借閱率從每人每年平均一．五四冊，成長到每人每年平均一．七六冊，大幅成長二十四．八％；擁書率也從每人平均○．九冊，成長到每人平均一．一冊，成長十二．二％，成長幅度都是六都最高。

蔡志揚說，圖書館數量、藏書量等，只是閱讀力其中幾項指標，最重要的是市民能真正走進圖書館閱讀，市立圖書館也有「好書交換」書櫃，讓市民可以攜帶二手書前來交換。

廣告
  • 桃園市的圖書館數量、總藏書量與擁書率都是六都之末，市府文化局今年編列五千萬元購書預算，可望增加近二十萬冊書籍。（記者陳昀攝）

    桃園市的圖書館數量、總藏書量與擁書率都是六都之末，市府文化局今年編列五千萬元購書預算，可望增加近二十萬冊書籍。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
高麗菜價崩盤 市府協調農會收購

高麗菜價格崩盤，讓復興區菜農苦不堪言，市府農業局表示，將協調桃園果菜市場與各區農會啟動採購機制，避免菜賤傷農。復興區高山高麗菜過去因品質佳，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：〈北部〉桃園圖書館數、藏書量 六都之末


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.