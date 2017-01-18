〈中部〉全盲街頭藝人 捐款回饋母校
2017-01-18
〔記者張軒哲／台中報導〕黑暗歌者、大愛無礙！街頭藝人江昱舜因早產，一出生就患有視障、智障、自閉症和癲癇症，他雖全盲又無法正常言語，卻展現極佳音感，江父教兒子唱歌，三年來帶著昱舜在街頭演唱，儘管收入不豐。昱舜十七日返回台中啟明學校捐出三萬多元走唱收入，讓十七名弱勢學弟妹收到紅包過好年。
廿八歲江昱舜從國小就至啟明學校就讀至高中畢業，雖然因自閉無法表達，但教師張瑞玲發現昱舜只要聽到喜歡的歌曲，會跟著哼唱，且音準頗佳。父親江聰賓說，自己有七個孩子，排行老二的昱舜因多障，沒有表達能力，愛哭又常發脾氣，家中氣氛低迷，但發現他哼哼唱唱時，情緒較穩定，決定提早從工廠退休，專心陪他練唱卡拉ＯＫ，昱舜到街頭唱歌，脾氣收斂許多，家庭氣氛也更和樂。
昱舜最愛唱台語歌曲，昨日返校獻唱招牌曲《春夏秋冬》，博得學弟妹滿堂掌聲，用歌聲鼓勵學弟妹發掘自己長才，並捐出去年在街頭演唱的部分收入，加上江聰賓兩名友人各捐二千元，一共捐出三萬四千元給十七名弱勢學弟妹。
啟明學校校長羅瑞宏說，昱舜雖看不見，透過音樂背誦一百多首歌詞，一年內就考取五張各縣市的街藝證照，連續第二年將辛苦收入捐給母校，讓學弟妹過年前有小紅包可以添購新衣，助人精神令人感佩。
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