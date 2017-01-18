〈中部〉沙鹿陸橋主線 24日起開放通行
2017-01-18
〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿陸橋自前年四月份開始施工，目前中央主線橋樑已完工，橋面裝上路燈，入夜燈火齊亮。為配合春節疏運，沙鹿陸橋預定於廿四日上午九時起開放中央主線通行，於春節後二月七日上午九時再封閉兩側既有通行匝道及機車地下道，辦理拆除改建，讓不少用路人頗為期待試行新橋。
沙鹿陸橋是海線要道之一，陸橋因橋齡老舊，前年封橋逐步拆除重建，也影響沙鹿往來梧棲地區交通甚鉅，每逢上下班時間此路段車輛壅塞。
公路總局第二養工處指出，為疏導春節期間返鄉、觀光及收假車潮，會先將改建完成的沙鹿陸橋中央主線開放行駛，以主線及匝道全線通行；春節後再封閉兩側既有通行匝道及機車地下道，辦理拆除改建。
公路總局卓蘭工務所主任呂正安表示，將開放全線通車以東、西行各四車道及兩機車地下道運行，盼用路人依現場交維設施指示行駛。
配合春節疏運期間全線車道配置，東行（梧棲往台中）主線（文明街口至文昌街口）兩直行車道；匝道（文明街口至中山路口）一直行、一左轉車道；西行（台中往梧棲）主線（文昌街口至文明街口）一直行、一左轉車道；匝道（中山路口至文明街口）一直行、一左轉車道。另外，機慢車東西行皆維持原有各一地下道。
呂正安指出，沙鹿陸橋於春節過後將進行第二階段兩側匝道施工，預計再一年就會全面完工通車。
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