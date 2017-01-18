〈中部〉公車發車無法配合 學生放學等無車
2017-01-18
安和國中家長 盼加開班車
〔記者張菁雅／台中報導〕四十八路公車從仁友東站行駛至嶺東科技大學，途中行經安和國中，有學生家長向議員張耀中反映，下午發車時間無法與學校放學時間配合，學生不是搭不到車，就是要等一小時，相當不便，希望市府協調業者加開班車。
張耀中表示，四十八路公車從台中車站附近的仁友東站行駛至嶺東科技大學，途中行經台灣大道至安和國中，下午三時以後的班次，依序是下午三時卅分、四時、五時，到達安和國中約需四十分鐘，也就是說四時發車的班車約在四時四十分到安和國中，剛好是學生的第八節下課時間，這班趕不及，就要等到五時四十分。
張耀中說，家長希望放學時間加開班次，但因一例一休制度上路，加上公車司機徵人不易，業者的回應是現行無法調整班次；而他聽過的不只四十八路有上述問題，之前七十路也曾發生，南屯區在筏子溪西側地區公車路線不多，建議交通局儘快協調業者增加公車班次，加強服務市民。
業者︰現行無法調整班次
交通局長王義川對此表示，安和國中上下學時段的公車班次問題，主因是沿途也經其他學校，搭乘學生較多，該局會再協調客運業者調整適合的時間，滿足學生需求。另外，台中市公車路線自縣市合併以來都未調整，交通局去年起啟動的公車路網改革，針對路線、班次整併與擴增進行調整，會把黃金路線高度重疊班次、路線抽離，改行駛偏遠地區，將交通整體資源妥善分配。
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