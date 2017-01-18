〈中部〉道路標線防滑 提升至日本標準
〔記者張菁雅／台中報導〕為製造反光效果，增加夜間能見度，道路上的斑馬線、分隔線塗料會添加「玻璃珠」，但雨天時標線容易打滑。對此，建設局自一○四年起在路平工程的標線中添加防滑骨材，抗滑係數由現行台灣規範四十五BPN，提升至日本抗滑標準六十五BPN，目前已完成十一萬三千七百一十平方公尺，讓行車更安全。
騎士︰市府須提升標線抗滑能力
機車騎士表示，每次騎車經過斑馬線或機車停等區、待轉區上的標線，都會感到車身不穩，碰到下雨天，標線更滑，很容易「犁田」，尤其在煞車時更要小心，曾有朋友騎車在斑馬線上滑倒，市府有必要提升標線的抗滑能力。
建設局︰挹注8千萬元改善
建設局表示，依據交通部交通工程手冊規範，台灣道路標線施工使用熱處理聚酯標線第一型，抗滑係數標準為四十五BPN；同時為了加強夜間標線能見度，標線塗料需添加一定比例的玻璃珠，達到反光效果，但雨天時標線抗滑能力就下降。因此，市府自一○四年起推動路平專案，挹注八千萬元全面提升道路標線抗滑能力，採用熱處理聚酯標線第二型，並且依照規範額外添加防滑骨材，讓標線抗滑係數提升至日本抗滑標準六十五BPN，單價成本雖提高約三至四倍，卻可提供安全的行車環境。
玻璃珠 對光線具折射聚焦等功能
而斑馬線、分隔線塗料添加的「玻璃珠」成分為玻璃，外觀和形狀主要為無色透明球型，對光線具有折射、聚焦和定向反射的功能，折射率規定於一．五至一．六四間，而有銳角等缺陷的玻璃珠，比例不能太多，一般限制在二十％以下。一般道路標線的玻璃珠含量為卅％，建設局路平專案採用的標線，除一般合成樹脂粉末外，還額外添加防滑骨材，玻璃珠含量改為十八％以上。
梧棲區文昌路 為示範道路
首樁完成日本抗滑標準的示範道路是梧棲區文昌路，接著逐步推廣到全市各區，包括五權西路、崇德路、西區草悟道周邊道路、石岡區萬仙街、潭子區崇德路四段、西屯區中科路等路平專案路段，建設局希望與「四年五百公里」的路平目標同步達成。
建設局長黃玉霖表示，目前全市執行路平長度總計為三百廿九．五公里，皆使用更高標準的抗滑標線六十五BPN，不分原市區或原縣區，路平標準全部一致；而截至今年一月十五日止，建設局完成的六百七十四條主要道路中，已使用超過十一萬三千七百一十平方公尺的六十五BPN抗滑標線。
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