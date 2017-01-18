〈中部〉13飯店合贈年菜 270弱勢戶享口福

2017-01-18

〔記者劉濱銓／南投報導〕年節將至，為讓弱勢民眾能安心吃年夜飯，魚池鄉公所特別邀請日月潭區星級飯店業者，提供團圓年菜，將送到鄉內二百七十個關懷戶家庭。另竹山秀傳醫院昨也舉辦揮毫送春聯活動，邀請「妖怪村」妖怪人偶探視院內病童。

魚池鄉長陳錦倫表示，今年共有潭區日月行館、雲品酒店、涵碧樓…等十三家飯店餐廳響應送年菜，魚池樂齡中心、埔里四季早泳會也出錢出力捐輸或提供餐具，讓每份五菜一湯的年菜，都能讓民眾感受到滿滿的善心。