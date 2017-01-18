| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉背書通報抓惡犬 埔里里長不滿「當壞人」

2017-01-18

〔記者佟振國／南投報導〕因應動保法修正公立動物收容所零撲殺政策即將上路，南投縣家畜疾病防治所昨日在埔里鎮舉行說明會，多數里長對通報捕捉會追咬人車的流浪狗須有里長證明頗有微詞，更有里長不滿中央、地方政府無力處理民眾惡意棄養問題，醞釀發動民眾連署陳情抗議。

二月四日起，公立動物收容所除非收容動物患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生及人畜健康，否則不得執行安樂死，防治所昨天在埔里的說明會強調，元旦起實施四項措施，包括精準捕捉、民眾送交動物收容所犬貓需持有證明、推廣建立棄養媒合期制度及公立動物收容所滿載即應停止收容。

南門里長陳昭維不滿中央已訂好政策，只是逼地方百姓就範，完全沒有考量在地差異；麒麟里長蕭貴昇也無奈該里位處偏遠，常有民眾惡意棄養，現在防治所只捕捉會追咬人車影響公共安全的流浪狗，這些被棄養的狗持續繁衍，數量驚人，造成偏鄉更大困擾，將發起民眾連署陳情。

多數里長也質疑現在捕狗要里長證明，流浪狗該不該抓，有人支持也有人反對，未來里長更得承擔來自居民或動保團體的壓力。

家畜疾病防治所無奈表示，目前南投動物收容所容量只有二百五十隻，今年底完成狗籠增建後，頂多只有三百隻，目前已在飽和邊緣，未來又不能執行安樂死，真的很為難，未來只能從加強實施流浪狗絕育及送養宣導。

廣告
  • 動保法修正零安樂死政策即將上路，但地方普遍反映無法解決民眾惡意棄養問題，易使偏鄉淪為棄養天堂。（記者佟振國攝）

    動保法修正零安樂死政策即將上路，但地方普遍反映無法解決民眾惡意棄養問題，易使偏鄉淪為棄養天堂。（記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
珍藏員林鐵道 靜修文化園區開幕

扇形車庫主題意象及員林站舊文物為延續「愛戀員林鐵道」主題，員林市靜修國小成立「靜修鐵道文化園區」，在園區中除了設置扇形車庫主題意象外，還有鐵…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：〈中部〉背書通報抓惡犬 埔里里長不滿「當壞人」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.