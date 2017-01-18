〈中部〉背書通報抓惡犬 埔里里長不滿「當壞人」

2017-01-18

〔記者佟振國／南投報導〕因應動保法修正公立動物收容所零撲殺政策即將上路，南投縣家畜疾病防治所昨日在埔里鎮舉行說明會，多數里長對通報捕捉會追咬人車的流浪狗須有里長證明頗有微詞，更有里長不滿中央、地方政府無力處理民眾惡意棄養問題，醞釀發動民眾連署陳情抗議。

二月四日起，公立動物收容所除非收容動物患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生及人畜健康，否則不得執行安樂死，防治所昨天在埔里的說明會強調，元旦起實施四項措施，包括精準捕捉、民眾送交動物收容所犬貓需持有證明、推廣建立棄養媒合期制度及公立動物收容所滿載即應停止收容。

南門里長陳昭維不滿中央已訂好政策，只是逼地方百姓就範，完全沒有考量在地差異；麒麟里長蕭貴昇也無奈該里位處偏遠，常有民眾惡意棄養，現在防治所只捕捉會追咬人車影響公共安全的流浪狗，這些被棄養的狗持續繁衍，數量驚人，造成偏鄉更大困擾，將發起民眾連署陳情。

多數里長也質疑現在捕狗要里長證明，流浪狗該不該抓，有人支持也有人反對，未來里長更得承擔來自居民或動保團體的壓力。

家畜疾病防治所無奈表示，目前南投動物收容所容量只有二百五十隻，今年底完成狗籠增建後，頂多只有三百隻，目前已在飽和邊緣，未來又不能執行安樂死，真的很為難，未來只能從加強實施流浪狗絕育及送養宣導。