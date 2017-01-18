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〈中部〉春節垃圾 嘉市初一至初四停收

2017-01-18

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕春節將屆，嘉義市環保局昨天公布春節收運垃圾時間，除夕及初五將加班收運，大年初一至初四則暫停收運，初六恢復收運。

嘉義縣初一至初三暫停收運

至於嘉義縣十八鄉鎮市公所清潔隊收運垃圾情形，除夕當天由各公所清潔隊安排清運路線及收運次數，初一至初三暫停收運，初四恢復收運。

市環保局清潔隊長謝英鋒表示，初一至初四雖暫停收運垃圾，但針對市場、文化路觀光夜市等旅遊景點，仍提供深夜定點收運；另晚間十點半至隔日凌晨三點在嘉義女中對面（文化公園旁），以及凌晨三點至五點半沿文化路收運至噴水圓環（土地銀行旁），則維持正常收運。

春節期間少不了大魚大肉，產生不少讓家庭主婦頭痛的「廚餘」，碰到春節期間垃圾、資源回收、廚餘均停收，謝英鋒建議民眾春節期間應把握「吃多少，煮多少」原則，就不會產生過多廚餘垃圾，停收垃圾期間，可先將廚餘去除水分打包好冷藏，待恢復收運時，再拿出來丟。

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  • 過年將屆，嘉義市清潔隊協助民眾收運舊家具及回收物。（記者丁偉杰攝）

    過年將屆，嘉義市清潔隊協助民眾收運舊家具及回收物。（記者丁偉杰攝）

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