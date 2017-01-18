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〈中部〉浪子回頭 收容人捐肝救父

2017-01-18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林第二監獄昨天下午懇親會，開放收容人與家屬共聚一堂，去年底捐肝救父張姓收容人的母親及其他家人也專程趕來探視，張母緊緊擁抱回頭浪子，高牆內瀰漫著濃濃親情。

涉及多起持槍滋事案，違反槍砲彈藥刀械管理條例被判刑十八年的張姓男子在雲二監服刑，獲悉父親病危需要換肝，去年底順利捐贈六十％肝臟給父親，目前父子復原狀況都非常好。

張母昨天專程到二監探視兒子，看到兒子傷口癒合狀況不錯，體力復原相當好，緊緊抱兒子，感謝獄所管理人員的照顧，也不斷叮嚀兒子要悔改「要做好子」。

張姓收容人說，入監前做了許多讓家人難過的事，捐肝只是略盡人子孝道，又能換回父親健康，相當值得，他也向媽媽承諾在監獄會好好表現，爭取假釋早日出獄奉養雙親。

另在雲二監女監服刑的鄭姓女子，因被控幫先生販毒重判十六年，昨天母親和女兒來探視，祖孫三代緊緊相擁，管理人員說，鄭女在監表現相當好，家人感情緊密，是收容人的典範。

雲二監典獄長吳承鴻以家庭永遠是收容人回歸社會最強大的支柱，昨天懇親會有二百名收容人、四百五十八名家屬參加，虎尾若瑟醫院心理師陳昭芬也以「心親一家親－家庭支持的力量」進行親職教育專題演講，藉由面對面互相傾訴，讓家屬放心、收容人安心。

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  • 張姓收容人去年底捐肝救父，母親緊緊擁抱回頭浪子。（記者廖淑玲攝）

    張姓收容人去年底捐肝救父，母親緊緊擁抱回頭浪子。（記者廖淑玲攝）

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