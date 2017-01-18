| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉虎尾安慶國小發好人卡 掀捐髮風

2017-01-18

一學期捐髮超過10人

〔記者廖淑玲／雲林報導〕愛的小小卡片，魅力無窮！

虎尾安慶國小只要有小朋友行為表現良好，校方就頒發一張「好人卡」並在朝會表揚，去年有同學捐髮獲表揚，帶動女同學捐髮風氣，昨天學校又收到三把捐髮，一學期下來捐髮的女生超過十人，大家都說是好人卡連鎖效應。

為鼓勵學生做好事、說好話，安慶國小輔導室設好人卡及好人證書，但沒想到發揮的效果連校長李瑪莉都驚呼神奇，歸功於「愛會傳染」，也讓小小的校園到處都有溫情。

安慶國小輔導室主任葉慧貞指出，一開始因為周大觀文教基金會推動捐髮，當時就送基金會的書鼓勵孩子，去年來陸續接到孩子捐髮，她想到設計好人卡和好人證書，孩子只要捐髮就請校長頒獎並表揚。

由於國小女學童對自己的長頭髮都非常寶貝，葉慧貞認為捐髮的人應該不多，沒想到有人因為捐髮領到好人卡時，就陸陸續續有人捐髮，就為要領好人卡。

入學時拒學愛哭的張佳婕，經常賴在地上不進教室，賴專輔教師陳婕婷及導師王素琴循循善誘如今成了乖寶寶，昨天還捐出廿公分的長髮，讓人刮目相看。

李佾薰、許莉筠、謝季庭、林庭亘還有雙胞胎趙偲詠、趙偲捷都在這學期捐髮同獲好人卡和好人證書，還感動教學組長王姿惠響應孩子善行，捐髮成了安慶校風，葉慧貞將師生捐出的頭髮寄給中華民國癌病腫瘤患者扶助協會，造福癌症病患。

李瑪莉說，雖然只是一個小小動作，背後意義是進一步鼓勵孩子懂得奉獻及體驗疾病，小小的一張好人卡發揮極大的效果。

廣告
  • 許莉筠愛心捐髮，同學們稱讚短髮好看。 （記者廖淑玲攝）

    許莉筠愛心捐髮，同學們稱讚短髮好看。 （記者廖淑玲攝）

  • 李佾薰以捐髮為驕傲。 （記者廖淑玲攝）

    李佾薰以捐髮為驕傲。 （記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
珍藏員林鐵道 靜修文化園區開幕

扇形車庫主題意象及員林站舊文物為延續「愛戀員林鐵道」主題，員林市靜修國小成立「靜修鐵道文化園區」，在園區中除了設置扇形車庫主題意象外，還有鐵…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：〈中部〉虎尾安慶國小發好人卡 掀捐髮風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.