〈中部〉虎尾安慶國小發好人卡 掀捐髮風
2017-01-18
一學期捐髮超過10人
〔記者廖淑玲／雲林報導〕愛的小小卡片，魅力無窮！
虎尾安慶國小只要有小朋友行為表現良好，校方就頒發一張「好人卡」並在朝會表揚，去年有同學捐髮獲表揚，帶動女同學捐髮風氣，昨天學校又收到三把捐髮，一學期下來捐髮的女生超過十人，大家都說是好人卡連鎖效應。
為鼓勵學生做好事、說好話，安慶國小輔導室設好人卡及好人證書，但沒想到發揮的效果連校長李瑪莉都驚呼神奇，歸功於「愛會傳染」，也讓小小的校園到處都有溫情。
安慶國小輔導室主任葉慧貞指出，一開始因為周大觀文教基金會推動捐髮，當時就送基金會的書鼓勵孩子，去年來陸續接到孩子捐髮，她想到設計好人卡和好人證書，孩子只要捐髮就請校長頒獎並表揚。
由於國小女學童對自己的長頭髮都非常寶貝，葉慧貞認為捐髮的人應該不多，沒想到有人因為捐髮領到好人卡時，就陸陸續續有人捐髮，就為要領好人卡。
入學時拒學愛哭的張佳婕，經常賴在地上不進教室，賴專輔教師陳婕婷及導師王素琴循循善誘如今成了乖寶寶，昨天還捐出廿公分的長髮，讓人刮目相看。
李佾薰、許莉筠、謝季庭、林庭亘還有雙胞胎趙偲詠、趙偲捷都在這學期捐髮同獲好人卡和好人證書，還感動教學組長王姿惠響應孩子善行，捐髮成了安慶校風，葉慧貞將師生捐出的頭髮寄給中華民國癌病腫瘤患者扶助協會，造福癌症病患。
李瑪莉說，雖然只是一個小小動作，背後意義是進一步鼓勵孩子懂得奉獻及體驗疾病，小小的一張好人卡發揮極大的效果。
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