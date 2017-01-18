〈中部〉古蹟歷史建物防災 須自助共助公助
2017-01-18
〔記者何宗翰／南屯報導〕古蹟與歷史建築物因歷史悠久，抗災性遠較現代建築薄弱，一旦發生災害，可能造成不可挽回的傷害。台中市政府消防局與文化局特別邀請享譽國際古蹟防災專家、中央警察大學教授簡賢文，選定具有三百年歷史的萬和宮，現場演練古蹟管理人與在地民眾如何透過自救行動保護古蹟，過程逼真。
副市長林陵三表示，台灣超過三百年的歷史古蹟很少，選在歷史悠久的萬和宮演練格外有意義。一般發生火災時，消防隊員急於滅火，一到現場就用水柱灌救，但古蹟並非鋼筋水泥結構，未必能承受強力水柱沖擊；防災應有自助、共助、公助三個觀念，自己知道怎樣撲滅火，鄰居共同來幫助，消防弟兄用設備和專業知識將災害減少到最少。
昨天演習模擬萬和宮失火，搶救重要文物、疏散民眾，並以軟水壓的水管搶救，過程逼真。消防局簡報指出，萬和宮附近菜市場可能影響消防車進出，建築為加強磚造、水泥披覆，廟內有木造和雕刻，經場勘光明燈已換成溫度較低的LED燈，夜間也都會全部斷電，金紙、線香、蠟燭等易燃物都有收妥，另乾粉滅火器恐傷害到古蹟，建議換成潔淨式滅火器。
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