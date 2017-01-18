〈中部〉13公頃農地遭污染 詹厝園圳沿線為大宗

2017-01-18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保局五年來調查全市農地污染狀況，共十三公頃遭污染，以大里詹厝園圳污染為大宗，延伸至烏日、霧峰，占總面積的八成四，另大里、后里、龍井也因灌排未分離，遭工廠廢水或棄置污泥污染。

環保局表示，這些列管農地土壤污染場址分別在去年四月開始農地改善，中央補助四千多萬進行換土、施肥，預計今年九月完成，可開始農作，稻作則在明年初可做。

環保局列管農地污染，以大里區詹厝園圳沿線、夏田里八．七六公頃為最大面積，灌排未分離，遭附近工廠廢水排入，包括鎳、鉻、銅、鋅污染，占全市農地污染面積的六成七，也是目前公告列為廢（污）水排放「第一級總量管制區」。

沿著詹厝園圳灌溉區，在夏田里旁的有烏日區域○．九八公頃被鎳、鉻、鉛污染，霧峰吳厝段一．一公頃被鎳、鉻污染，另大甲○．九三公頃被鋅、鎳污染和后里○．九八公頃被鋅污染，則是因四好溝溪工廠廢水污染，以及龍井在一○一年時被廢置污泥造成○．二六公頃銅污染。

環保局指出，農地土壤污染防治計畫，分由環保局負責污染源稽查管制，水利局負責強化灌排分離，農田水利會負責灌溉水質監測維護，經濟發展局負責輔導未登記工廠合法化，以治本解決該區農地持續重金屬累積而受污染問題，目前列管大里詹厝園圳做總量管制，其他污染區加強稽查，並後續檢討，視狀況不排除列入一級管制。