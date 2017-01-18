〈中部〉大里詹厝園圳 列廢水一級管制區

2017-01-18

〔記者何宗翰／大里報導〕市府日前公告將大里區詹厝園圳列為廢（污）水排放「第一級總量管制區」，未來區內新設工廠完全禁止排放銅、鋅、鉻、鎳、鎘及六價鉻等六項重金屬，避免農地遭到污染危害。市議員張芬郁表示，這是台中市首度列入一級總量管制區的河域，對中央、地方攜手合作的努力成果，給予肯定支持。

灌溉及排水系統未分離

大里區夏田里因上游金屬表面處理業、電鍍業眾多，當地灌溉及排水系統並未分離，重金屬污染物隨著引灌水源於農田中累積，一○一年檢出受污染，污染面積達廿八公頃，除了砍除所有農作物，且必須等到土壤整治完成才可復耕。

管制面積約210公頃

環保局水質及土壤保護科長江明山表示，詹厝園圳是台中市農地重金屬污染最嚴重的區塊，當地的灌溉用水水質經常超標，因此依「水污染防治法」規定劃設為第一級總量管制區，管制面積約二一○公頃，行政區域涵蓋大元里與夏田里，管制範圍以中興排水為北界，東至大衛路，南臨環河路一段，西為中興排水與環河路一段交會處。

江明山說明，管制區內既設工廠若有排放上述六項重金屬廢水，將給予二年緩衝期改善，並嚴格限制新設此類工廠或增加生產量，總量管制五年一次檢討，目前管制區內廢水含有六項重金屬的只有四家電鍍工廠，其他業者不受影響，四家工廠已經拉專管到管制區外排放，不受加嚴放流水標準管制，若土地不再農用或污染已改善時，才會考慮解除管制。

張芬郁指出，夏田里一帶農地污染面積在全市最嚴重，這次環保署與市府環保局終於「硬起來」，將詹厝園圳列為一級管制區，嚴格禁止排放重金屬，希望確保農地不再污染危害；不過政府連續花費巨資清污，都難徹底根除，未來仍應考慮將夏田農地變更為工業用地，成立產業園區，徹底解決困擾。

不過，有業者抱怨，劃設總量管制區不能保證不會繼續污染，灌溉水源是由上游太平區流過來的，如果沒有整個流域進行整治，未來還是會檢測不合格，受衝擊的都是中小企業的業者，無論在技術和資金的資源都有限，兩年緩衝期可能不夠。