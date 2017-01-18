| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉日月潭春節後清淤 地方憂影響觀光

2017-01-18

〔記者劉濱銓／南投報導〕風景如畫的日月潭，每年有超過八百萬旅遊人次，兼具發電與供水的潭區，卻因淤積問題影響景觀與船隻航行，長期為人詬病，台電大觀發電廠近期著手清淤，過去因淤泥外運影響交通與觀光，當地民眾擔心噩夢重演，希望台電能謹慎規劃，降低交通黑暗期等衝擊。

清除五千立方公尺 管制源頭含砂量

日月潭係從武界隧道引取濁水溪水入潭，水源因含砂緣故，經年累月為日月潭帶來淤砂，尤以潭區大竹湖進水口區域最嚴重，不僅淤泥幾乎積滿整個凹岸，還長出芒草蘆葦形成沙洲，影響觀光景致，也對遊船安全造成潛在威脅。

大觀發電廠表示，去年度日月潭淤積量約一百一十萬立方公尺，電廠營運八十年來，總淤積量約三千萬立方公尺，但潭區庫容量一億七千多萬立方公尺，截至去年淤積量十七‧六％，目前已委外清淤，預計清出五千立方公尺淤泥，雖與潭區淤積量相比差異懸殊，卻已是清淤工程的第一步；源頭管制部分，現已將取水含砂量從二％降至一％，並辦理「武界壩右山脊排洪設施改造可行性研究」工作，盼能減緩淤積量。

台電：初期設圍堰清淤

電廠說，預計農曆年後進場施作，初期會在潭邊設置鋼板樁形成圍堰，挖出的淤泥先暫置高灘地，待表面乾燥後，再移往平台翻曬，待淤泥固化不再滴水，就會安排外運，並交由包商處理，不會再堆置潭區。

針對觀光與交通衝擊，初期作業區都在潭邊，實際影響不大，但到了八、九月外運階段，將會做好規劃，安排交管並要求廠商降低沙塵危害，週末、夜間也將暫停外運，避免影響民眾生活。

廣告
  • 日月潭大竹湖水域因進水口夾帶淤泥，淤積嚴重成為沙洲，台電已進行清淤工作。（記者劉濱銓攝）

    日月潭大竹湖水域因進水口夾帶淤泥，淤積嚴重成為沙洲，台電已進行清淤工作。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
珍藏員林鐵道 靜修文化園區開幕

扇形車庫主題意象及員林站舊文物為延續「愛戀員林鐵道」主題，員林市靜修國小成立「靜修鐵道文化園區」，在園區中除了設置扇形車庫主題意象外，還有鐵…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：〈中部〉日月潭春節後清淤 地方憂影響觀光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.