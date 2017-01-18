〈中部〉日月潭春節後清淤 地方憂影響觀光
2017-01-18
〔記者劉濱銓／南投報導〕風景如畫的日月潭，每年有超過八百萬旅遊人次，兼具發電與供水的潭區，卻因淤積問題影響景觀與船隻航行，長期為人詬病，台電大觀發電廠近期著手清淤，過去因淤泥外運影響交通與觀光，當地民眾擔心噩夢重演，希望台電能謹慎規劃，降低交通黑暗期等衝擊。
清除五千立方公尺 管制源頭含砂量
日月潭係從武界隧道引取濁水溪水入潭，水源因含砂緣故，經年累月為日月潭帶來淤砂，尤以潭區大竹湖進水口區域最嚴重，不僅淤泥幾乎積滿整個凹岸，還長出芒草蘆葦形成沙洲，影響觀光景致，也對遊船安全造成潛在威脅。
大觀發電廠表示，去年度日月潭淤積量約一百一十萬立方公尺，電廠營運八十年來，總淤積量約三千萬立方公尺，但潭區庫容量一億七千多萬立方公尺，截至去年淤積量十七‧六％，目前已委外清淤，預計清出五千立方公尺淤泥，雖與潭區淤積量相比差異懸殊，卻已是清淤工程的第一步；源頭管制部分，現已將取水含砂量從二％降至一％，並辦理「武界壩右山脊排洪設施改造可行性研究」工作，盼能減緩淤積量。
台電：初期設圍堰清淤
電廠說，預計農曆年後進場施作，初期會在潭邊設置鋼板樁形成圍堰，挖出的淤泥先暫置高灘地，待表面乾燥後，再移往平台翻曬，待淤泥固化不再滴水，就會安排外運，並交由包商處理，不會再堆置潭區。
針對觀光與交通衝擊，初期作業區都在潭邊，實際影響不大，但到了八、九月外運階段，將會做好規劃，安排交管並要求廠商降低沙塵危害，週末、夜間也將暫停外運，避免影響民眾生活。
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