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〈中部〉西螺大橋 週五放光明

2017-01-18

〔記者陳燦坤／西螺報導〕西螺鎮公所與福興宮合辦的「百人點燈吃湯圓，西螺大橋放光明」燈會即將揭幕，福興宮與西螺大橋到處可見卡通造型花燈，二十日點燈當天大橋廣場將呈現火樹銀花燦欄的景象。

福興宮與西螺大橋連日來開始布置大型花燈，以頗受遊客喜愛的卡通花燈居多，福興宮大門口及附近街道也懸掛成排紅燈籠，顯得喜氣洋洋。

公所請吃千份湯圓

西螺鎮長鄭玲惠表示，今年燈會在雲林，西螺地處周邊鄰近鄉鎮交通要衝，為迎接參觀燈會遊客，鎮公所在大橋旁設置投射燈，入夜將呈現五彩繽紛景象，讓遊客感受到西螺大橋之美，二十日點燈儀式當天鎮公所準備一千份湯圓供民眾享用。

美食護照集戳章送摸彩券

鎮公所同時也期盼遊客到西螺來一趟深度旅遊，西螺大橋到福興宮不僅可觀賞花燈，還能夠在延平老街及建興路徜佯在燈海懷抱的幸福，當地三十餘家小吃店與福興宮發放西螺美食護照供民眾索取，只要到店家消費集滿三個戳章就可以到福興宮換摸彩券。

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  • 西螺大橋點燈活動在即，大橋廣場的花燈佈置接近完工。（記者陳燦坤攝）

    西螺大橋點燈活動在即，大橋廣場的花燈佈置接近完工。（記者陳燦坤攝）

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