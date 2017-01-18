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〈中部〉雲林台灣燈會 三花車亮相

2017-01-18

〔記者陳燦坤、林國賢、廖淑玲／雲林報導〕雲林台灣燈會人氣搶搶滾！宣傳燈會的報馬仔大型人偶等造型三部花車昨天亮相，虎尾燈區花燈車也將上路宣傳，莿桐則有耆老滙集竹片及稻草製作蒜頭燈籠、牛犁陣花燈不缺席。

報馬仔大型人偶開路

三部花車昨天在朝天宮前一字排開，有傳統的藝閣造型，一部則是樹立著卡通造型的清秀佳人，開路車以北港最道地的報馬仔大型人偶為主題，引起不少民眾關注，贊助的化粧品公司找來打份亮麗的模特兒與報馬仔同台宣傳，吸引不少香客注意。

虎尾燈區秀布袋戲偶

宣傳虎尾燈區的花燈車也在昨日出爐，以吉祥物「虎尾虎」為主意象，前有高鐵車頭，後有高鐵雲林車站，再搭配虎尾糖廠煙囪及虎尾鐵橋等景點，還有布袋戲偶明星史艷文、素還真、一頁書、黑白郎君等，讓遊客體驗糖都、巾都、偶戲等在地產業文化特色。

台灣燈會縣府也同時邀請藝術家深入全縣卅一個社區，與社區居民運用在地素材，融入地方人文、自然生態與產業景觀製作花燈。

蒜香麻園社區燈組「駛犁歌劇場」以地名產蒜頭加上駛犁歌意象組成，由社區理事長陳文龍帶領社區中的「千歲花燈團」，運用傳統草編技巧打造純手工且獨具代表性的花燈組。

樹仔腳社區的燈組則命名為「樹仔腳聽故事」，以木片打造出社區大樹守護樹下聆聽故事的居民。

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  • 虎尾花燈車有素還真、一頁書等偶戲明星，呈現虎尾布袋戲文化特色。 （記者廖淑玲攝）

    虎尾花燈車有素還真、一頁書等偶戲明星，呈現虎尾布袋戲文化特色。 （記者廖淑玲攝）

  • 台灣燈會宣傳花車昨天在北港朝天宮前亮相。 （記者陳燦坤攝）

    台灣燈會宣傳花車昨天在北港朝天宮前亮相。 （記者陳燦坤攝）

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