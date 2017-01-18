〈中部〉嘉義站前公車站將拆 2月起封閉
〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕春節過後，嘉義市政府交通觀光處將進行「嘉義火車站前西側廣場整頓工程」，嘉義縣公車站亭也將自二月一日停用並進行拆除；縣公車處長吳金對表示，各路線班車自大雅路總站發出後，不再駛進嘉義火車站站區內，請旅客改至沿線各招呼站上下車。
海線公車停靠站前五號月台
市交觀處交通工程科長賴義龍說，因應農曆春節返鄉及觀光人潮，經協調後，拆除站前縣公車站亭，會在二月一日（初五）至三月一日期間，但尚未確定動工日期。
山線公車停靠大三通大飯店
而在施工期間，縣公車站亭區域封閉，縣公車調整乘客上下車站點，站前招呼站目前規劃海線公車在站前五號月台停靠，山線在車站對面的大三通大飯店前停靠，各路線公車分流。
往梅山等五鄉鎮路線受影響
吳金對說，原從大雅路總站開往布袋、朴子、雙溪口與北港等海線班車路線未受影響，受影響路線班車是往梅山、大林、民雄、竹崎、番路等鄉鎮路線為主；原在市區內搭車乘客，可就近在「垂楊路北側各BRT候車亭」及原中山路既有招呼站上下車；另外，各路線原行經公明路「第一銀行」招呼站，因公明路寬較小，二月一日起所有班車改道中山路行駛，該招呼站撤除。
至於嘉義原開往阿里山、奮起湖、達邦及大埔等四條路線，原在站前上車處，改至與往朴子、布袋、北港等路線同一候車亭上車，也可在垂楊路、吳鳳北路、中山路及吳鳳南路沿線各招呼站搭乘，已購買台灣好行預售劃位票旅客，在站前招呼站上車。
吳金對說，除上下學繞學區班車外，各路線班車從各鄉鎮返回嘉義市後，會到站前讓旅客下車轉搭其他交通工具後，再循反向行駛回大雅路總站，乘客也可在沿線各招呼站下車；各路線班車更動後，將加派人員在站前各招呼站協助旅客搭乘，並將陸續完成各指示牌看板，減少乘客的不便。
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標題：〈中部〉嘉義站前公車站將拆 2月起封閉
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