〈南部〉康寧數位應用碩士班 五年七對家人檔同學
2017-01-17
〔記者劉婉君／台南報導〕家人變同學，學習更有動力！康寧大學數位應用學系碩士班成立五年來，每年都有家人結伴共讀，包括母女檔、夫妻檔、還有姊妹檔，家人彼此互相鼓勵、一同成長，也為校園增添溫馨。
數位時代來臨，各級學校老師上課時也常會運用數位科技，康寧大學數位應用學系碩士班學生中，有不少老師重返校園進修，希望提升教學品質。校方最近整理學生資料，意外發現該碩士班五年來共有七對「家人同學」或先後入學，其中有五對為夫妻檔、一對母女檔、一對姊妹檔。
同在國小任教的胡俊賢、林芳如夫妻檔，林芳如目前是碩二學生，胡俊賢則是碩一的學弟，兩人有些共同選修課程則會一起上課。胡俊賢說，夫妻共讀的感覺很特別，兩人可以沒有顧慮地一起討論問題，學習效果比較好，有時候他想偷懶請假，老婆也會在一旁激勵，甚至「押」著他到學校上課。夫妻倆同時有課的日子，有時還會帶著就讀國小六年級的孩子一起到學校上課，一家三口同堂聽課，各有收穫，也是難得的經歷。
碩一的朱麗芬和媽媽徐筱茜一起就讀，朱麗芬說，數位科技可以應用的範圍很廣，不但可以應用在教學上，也與生活息息相關，親人共讀的學習效率比自己進修更高。
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