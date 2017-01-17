〈南部〉搶救鱟魚 北門野放三隻
2017-01-17
〔記者楊金城／北門報導〕冬天了，將軍漁民最近在將軍、北門沿海竟能抓到三隻鱟魚，台南市觀旅局風景區管理科濱海管理站職員張群明搶救鱟魚，從漁民手中買下，將三隻鱟魚野放到北門雙春濱海遊憩區，他說：「救魚也在挽救兒時記憶」。
張群明向漁民買下野放 「挽救兒時記憶」
台南沿海至今都還有「活化石」之稱的鱟魚，鱟魚一公一母配對，漁民稱牠們是「夫妻魚」，只是數量稀少。一個多月前，張群明在將軍漁港買二隻四百元，最大的一隻母鱟魚重達六台斤，昨天他在將軍漁港再以一百五十元買下一隻公鱟魚，在雙春園區的「忘憂森林」紅樹林保護區野放。
張群明是七股西寮里人，記憶中小時候鱟魚多到數也數不清，小朋友將抓來的鱟魚串成一串覺得好玩，他也曾將一隻鱟魚放養到魚塭達六年時間。張群明說，鱟魚在雙春園區的「忘憂森林」存活沒問題，遊客以後到雙春說不定可幸運看到鱟魚。
七十二歲雙春漁民李泰和說，以前污染少，台南濱海沙洲從北門雙春海汕沙洲到北門王爺港沙洲、將軍青鯤鯓、七股頂頭額、網子寮沙洲到安平的沙灘都有鱟魚行蹤，每年的六到八月是鱟魚繁殖期，屬底棲的鱟魚從台南近海海底爬上沙灘，母鱟魚背公鱟魚交配產卵，在北門雙春急水溪出海口沙灘早年都是幾十隻一波一波上岸；後來因拖網捕撈加上污染，鱟魚變得稀少，但也未列入保育類。
「鱟魚沒肉，只吃魚卵煮麵線，或做成標本。」張群明說，一隻價格視體型在一百到四百元間，因鱟魚銳減，救魚也在挽救兒時記憶，希望鱟魚繼續在台南保育下去。
遊客幸運看到野放鱟魚，覺得好奇，直說鱟魚像戴頂鋼盔，行動緩慢，長相怪異有趣。
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