| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉搶救鱟魚 北門野放三隻

2017-01-17

〔記者楊金城／北門報導〕冬天了，將軍漁民最近在將軍、北門沿海竟能抓到三隻鱟魚，台南市觀旅局風景區管理科濱海管理站職員張群明搶救鱟魚，從漁民手中買下，將三隻鱟魚野放到北門雙春濱海遊憩區，他說：「救魚也在挽救兒時記憶」。

張群明向漁民買下野放 「挽救兒時記憶」

台南沿海至今都還有「活化石」之稱的鱟魚，鱟魚一公一母配對，漁民稱牠們是「夫妻魚」，只是數量稀少。一個多月前，張群明在將軍漁港買二隻四百元，最大的一隻母鱟魚重達六台斤，昨天他在將軍漁港再以一百五十元買下一隻公鱟魚，在雙春園區的「忘憂森林」紅樹林保護區野放。

張群明是七股西寮里人，記憶中小時候鱟魚多到數也數不清，小朋友將抓來的鱟魚串成一串覺得好玩，他也曾將一隻鱟魚放養到魚塭達六年時間。張群明說，鱟魚在雙春園區的「忘憂森林」存活沒問題，遊客以後到雙春說不定可幸運看到鱟魚。

七十二歲雙春漁民李泰和說，以前污染少，台南濱海沙洲從北門雙春海汕沙洲到北門王爺港沙洲、將軍青鯤鯓、七股頂頭額、網子寮沙洲到安平的沙灘都有鱟魚行蹤，每年的六到八月是鱟魚繁殖期，屬底棲的鱟魚從台南近海海底爬上沙灘，母鱟魚背公鱟魚交配產卵，在北門雙春急水溪出海口沙灘早年都是幾十隻一波一波上岸；後來因拖網捕撈加上污染，鱟魚變得稀少，但也未列入保育類。

「鱟魚沒肉，只吃魚卵煮麵線，或做成標本。」張群明說，一隻價格視體型在一百到四百元間，因鱟魚銳減，救魚也在挽救兒時記憶，希望鱟魚繼續在台南保育下去。

遊客幸運看到野放鱟魚，覺得好奇，直說鱟魚像戴頂鋼盔，行動緩慢，長相怪異有趣。

廣告
  • 張群明搶救鱟魚，從漁民手中買下。 （記者楊金城攝）

    張群明搶救鱟魚，從漁民手中買下。 （記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
竹田農會改選 閩客共治傳變數

屏東縣竹田鄉農會改選選情激烈， 現任農會總幹事張文信因為屆齡，從未發生總幹事爭奪戰的竹田鄉，這屆出現三名候聘人，也讓竹田鄉農會多年來總幹事、…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：〈南部〉搶救鱟魚 北門野放三隻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.