〈南部〉搶攻春節市場 百貨福袋吸人氣
2017-01-17
〔記者王俊忠／台南報導〕春節腳步近，台南多家百貨公司各出奇招發售春節福袋，每人限購一份，南紡購物中心獨創全台唯一福袋扭蛋機，最大獎是OAKLEY全碳纖自行車與Fuji3D按摩椅，市值都是十五萬八千元；大遠百推出雙重送的超值福袋，最大獎是五萬元遠百商品券。
南紡購物中心高達三公尺的福袋扭蛋機，給民眾福袋抽獎全新體驗，且體恤民眾，不必在除夕夜排隊搶福袋，二十三日上午十一點起民眾持FunCard與現金一千元到五樓顧客服務中心預購，取得福袋轉轉樂憑證一張；年初一上午十一點十分至十二點半到購物中心抽獎，福袋限量三八八袋，袋內含千元禮券、袋袋有獎，有機會獲得多樣超值禮。
台南大遠百於年初一在一樓前鋒路門口發售金雞報喜福袋，每袋售價一千元、限量八百份。每袋除基本遠百商品券一千一百元，今年加碼香格里拉遠東大飯店十樓遠東Café平日自助餐券二百元及抽獎券一張；當天上午九點半起發號碼牌與結帳、領福袋，初一下午一點在一樓百老匯劇場抽獎，頭獎遠百商品券五萬元一名與iPhone 7 手機、ipad mini4等好獎。
新光三越台南新天地從十六日起在六樓Ｃ區贈品處提供福袋預購，六八八份售完為止，持新光三越貴賓卡於當店當日過卡消費累計滿千元以上或扣會員點數三百點，可憑貴賓卡與當日同卡號消費銷貨明細表到六樓以千元預購金雞鳴春福袋兌換券一張，年初一上午十一點至十二點半到西門廣場領取市價三千元以上優質商品，也有機會得大獎。
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